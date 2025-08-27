快訊

蔣萬安反映公務人才流動頻繁 考試院允完善制度

中央社／ 台北27日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院副院長許舒翔等人今天拜會台北市政府，台北市長蔣萬安反映，北市府工作日益繁雜，公務人才流動益趨頻繁，考試院則表示會將相關意見作為未來研修相關法規的參考，以建立更完善的人事制度。

考試院今天透過新聞稿指出，許舒翔下午偕同考試委員鄧家基、呂秋慧、黃東益拜會台北市政府，與市府團隊進行業務交流座談，雙方針對公務人力運用、專技人員轉任、土木工程類科錄取不足額問題、公務人員留職停薪，以及確保捷運工程期間國家考場考生權益等議題，進行意見交換。

考試院說，蔣萬安座談時表示，近年來北市府工作日益繁雜，在市民、媒體及議會高度的期待與壓力下，公務人才流動益趨頻繁，原因之一為地方機關的職務列等略低於中央機關，造成優秀人才流失，若能有合理的人力制度，將有助於地方機關攬才、留才。

蔣萬安也提到，北市府所屬二級機關肩負市政推動的重要職責，且近來職責程度不斷提升，關鍵職務因業務性質特殊，其職責程度、業務繁雜程度不盡相同，宜作適當的因應調整，方能符合實際人才的運用，以利市政推動。

許舒翔致詞時則說，第14屆考試委員上任後持續推動各項人事制度的精進與革新，例如修正公布公務人員保障法、修正發布公務人員執行職務安全及衛生防護辦法、公務人員請假規則新增身心調適假，以及修正各機關職稱及官等職等員額配置準則等規定，都是從各機關實務運作的角度出發，期盼透過制度的調整，營造更公平、更友善的公務職場環境。

許舒翔說，座談可能無法一次性地解決所有問題，但相關議題都會帶回院裡繼續列管追蹤，並將向提案機關回報後續研議情形。

考試院指出，期盼透過此次交流，瞭解地方機關人力運用的困難，相關意見將作為考試院未來研修相關法規的參考，以建立更完善的人事制度。

