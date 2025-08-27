新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

石門區的富基社區發展協會，鼓勵社區成員多多外出聚會活動，特別安排多元的課程，可以說是天天都有活動讓社區成員參與。其中每週三的動健康課程，邀請專業體適能教練來上課，應用方便取得的運動道具，讓社區成員們與長輩們訓練肌肉，動一動平時比較少運動到的部位。

2025-08-27 18:32