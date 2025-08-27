快訊

新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
田寮洋街拓寬工程完成，提升通行品質與安全性。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區雙玉里田寮洋街過去因道路狹窄、彎道多，長年以來會車困難，甚至曾發生車輛摔落邊坡的事故，居民與用路人通行風險極高。如今經過拓寬與整建，路幅變寬、路面平整，安全性大幅提升，行車更順暢，今(27)日雙玉里長吳永彬與貢寮區長柯建輝也到場視察，肯定這項道路改善對地方的實質助益。

雙玉里長吳永彬指出，田寮洋街過去因地形限制，道路狹小，會車時經常發生擦撞險象，過去甚至有車輛摔落情況發生，居民長期處於通行壓力之下。這次拓寬工程能順利完成，除了感謝市府與區公所全力協助外，也特別感謝地主願意無償提供土地，以及議員林裔綺的積極爭取，讓地方多年來的心願得以實現。

貢寮區長柯建輝表示，道路改善看似平凡，卻是居民生活安全的基礎。透過這次拓寬與護欄、擋土牆的設置，田寮洋街的通行品質與安全性有明顯提升，不僅讓居民上下山更安心，也為未來地方發展與觀光交通提供更穩固的條件。他也特別感謝地主慷慨提供土地，讓工程得以順利推動，同時感謝市府團隊的支持與議員林裔綺的協助爭取，以及區公所同仁的努力，展現地方齊心、共創安全環境的成果。

貢寮 議員 員林

