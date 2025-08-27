新北平溪望古觀瀑步道環境升級 提升遊客旅遊體驗

新北市觀光旅遊局推動中央景點優化體驗加值計畫，針對平溪區「嶺腳寮－望古觀瀑步道」進行整體環境營造工程，目前望古觀瀑步道主要改善工程已完工，今(27)日平溪區長李天民與望古里長林寶玫到現場視察成果，不少遊客也在現場對改善後的友善環境表示肯定與讚賞。

望古瀑布為平溪區著名景點，假日常吸引大量遊客造訪，近年來亦有旅行社於平日前來帶團，顯示區域觀光人潮持續成長。為提升遊憩品質，這次針對望古觀瀑步道進行了全面改善，包括沿線碎石鋪面整修、步道兩側木樁及護欄更新、整修既有木棧橋，以及新增3座休憩平台，分別位於步道沿途及瀑布下方，方便遊客停留、拍照與休憩。

平溪區長李天民表示，此次環境改善大幅提升望古觀瀑步道的安全性與舒適性，不僅讓當地居民感到驕傲，也讓來訪的遊客能有更好的旅遊體驗。他也感謝市府觀光旅遊局的用心與投入，讓地方觀光邁向更友善、永續的目標。

望古里長林寶玫則補充，望古瀑布為地方重要觀光資產，每逢假日人潮不斷，如今平日也開始有一日遊團體進駐，環境提升正是因應需求的關鍵工程。她表示期待未來能持續進行後續美化與導覽設施完善，讓更多人走進平溪、深入望古。

