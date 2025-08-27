新北石門富基社區多元課程 週三體適能動健康

石門區的富基社區發展協會，鼓勵社區成員多多外出聚會活動，特別安排多元的課程，可以說是天天都有活動讓社區成員參與。其中每週三的動健康課程，邀請專業體適能教練來上課，應用方便取得的運動道具，讓社區成員們與長輩們訓練肌肉，動一動平時比較少運動到的部位。

富基社區發展協會理事長許裕仁說，每週三都有運動的課程，就是希望讓銀髮長輩可以走出家門動一動，運動到平日比較沒有運動到的肌肉群，並且跟著專業的教練訓練，正確的姿勢讓運動訓練更有效，也比較不會受傷。

以寶特瓶裝沙製作成啞鈴，讓社區民眾訓練肌肉使用輔具不需要花大錢。還有在教練的指導正確姿勢下，民眾運動起來也比較不會因姿勢不正確而受傷，最重要的是，教練鼓勵每一位學員依照自己的氣息頻率做動作，讓運動變成一種放鬆與享受。

石門區長吳家兆表示，社區成員與長輩們一起跟著教練動一動，活動筋骨、健康促進。公所也期待，高齡化趨勢下，透過社區發展協會為長輩開啟的多元課程與活動，讓銀髮族可以走出家門，在住家附近與鄰居好友一起運動健身，舒展筋骨也舒展身心。

