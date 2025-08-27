新北機構疑兒少性侵案 議員要求檢討安置量能

新北多童疑在安置機構遭其他孩童性侵，新北市社會局今天在議會進行閉門專案報告，議員鄭宇恩說，會中要求檢討安置量能、重建通報機制等，社會局表示，續強化多元安置能量。

民進黨新北市議員鄭宇恩8月初表示，接獲家長陳情，孩童疑在安置機構內遭其他孩童性侵，經查有多起案件。鄭宇恩於20日新北市議會臨時會上，要求社會局對安置機構發生連續性侵事件進行專案報告。經決議，訂由第1審查會於今天舉行專案報告。

社會局上午閉門進行安置機構發生不當對待事件專案報告，鄭宇恩會後在社群網站臉書（Facebook）發文表示，在會中要求社會局重建通報機制、自學評估，並正視安置機構不足問題。

鄭宇恩表示，新北市緊急安置量能不足，造成錯誤安置、社工負擔，本應安置12歲以上少年的安置機構，卻安置未滿12歲的孩子，還發生社工週末要帶兒少去住飯店、醫院的狀況。

另外，鄭宇恩認為，該案兒少被安排在機構自學，因此喪失對外求救的機會。她說，安置兒少就學權益遭忽視，任何情況都不能剝奪憲法賦予孩子的受教權，應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子是否能用自學替代到學校上課。

鄭宇恩提出，此案機構事發後橫向通報遲緩，案件發生於5月下旬，6月下旬機構才通知學校，學校通報警政系統，7月上旬才完成報案程序。她認為，冗長的調查過程無法在第一時間接住孩子，訂定時效規範，才能即時做出應變及處置。

新北市政府社會局表示，兒少安置機構與寄養家庭不足，是全台灣共同面對的困難，新北首創「類家庭」，創造兒少安置的第三條路，近年努力推展，目前已有23戶正在服務，也有外縣市陸續跟進，新北市將持續利用多元手段，強化多元安置能量。

至於安置孩童是否採用多元的替代性教育方式，社會局回應，將會納入團體決策，以孩子身心安全為前提維護受教權。

社會局說，本案是機構主動發現並通報社會局，家防中心第一時間聯繫婦幼隊，並依照中央規定流程，由社工調查事件脈絡，再陪同孩子前往警局製作筆錄，所有服務都以兒少利益優先，服務網絡之間並無延遲通報。

商品推薦