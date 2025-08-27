補助款分配恐生變 新北批中央「換概念」轉嫁地方

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

財劃法修正上路後，主計總處日前在會議中強調，只要「一般性補助款總額」不低於前一年就不違法，至於各縣市分配多寡則由中央自行調整，未來更將改由地方政府逐一向各部會申請計畫補助，取代過去公式分配的機制。此舉引發地方憂心，恐讓補助分配更不透明，甚至造成地方編列預算大亂。

新北市財政局長陳榮貴直言，市府對此立場明確，「就是反對」。他指出，中央將原本的一般性補助挪為計畫性補助，等於「換個概念」，把應由中央承擔的支出轉嫁到地方。過去像「班班有牛奶」、校園電費等政策，原本100%由中央補助，現在卻變成地方需自籌一半，甚至更低，「從100%變不到50%，地方只能用統籌稅款來補，等於財劃法增加的錢又被拿走了。」

陳榮貴強調，當初國民黨修法時立意「比較善良」，希望確保地方穩定財源，如今行政院卻以不同解釋操作，讓地方政府難以接受。地方聲音普遍反映，財劃法原先中央可拿15%，最後定案為9%，若能把這6%補回，或許能解決眼下財源不足的問題。

