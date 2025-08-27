快訊

公館圓環確定拆除！交通團體怒批不尊重交通專業 預告明天北市府抗議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市府今天拍板，將於9月13日拆除公館圓環。聯合報系資料照
北市府今天拍板，將於9月13日拆除公館圓環。聯合報系資料照

台北市政府將於9月13日移除公館圓環並改造成正交路口，過往公車專用地下道也將填平，但行人零死亡推動聯盟指出，圓環設計應先嘗試以成本較低的標線標誌改造，再做車流評估，但北市府卻說出「劃設導引線對交通安全改善無用」的離奇說法，不僅不重視交通專業，也忽略道路標線標誌重要性，為此，聯盟明天將至北市府前抗議。

台北市交通局今拍板確定將於9月13日拆除公館圓環、填平地下公車專用道，工程將分兩階段進行，共計65天，施工作業避開上下班尖峰時間，預計11月下旬完工。

但北市議員苗博雅批評，先前公聽會中民團討論出有效的標線改線方案，能改善同側擦撞，但遲遲未給議員回覆，今天市府突襲式、沒有溝通就要強硬執行。

苗博雅質疑，尤其地下公車專用道，交通局說有6成公車不會遇到紅燈，「那4成的公車要等幾秒？」很多市民都問難道副市長李四川要填完地下道，交通搞一團糟，留著市民在路面搭公車塞車，屁股拍拍就要去新北市選舉嗎？

行人零死亡推動聯盟說，聯盟於多次的市府會議及會勘中不斷表明，現行的圓環設計仍有改善空間，無論是各路口的行人空間改善或汽機車行車動線問題，應嘗試以成本較低的標線標誌改造使其成為進步的現代圓環，並且以改善後的現代圓環重新做車流評估，以免填平公車道將犧牲弱勢用路人和學生權益。

聯盟批評，但今天北市府上午一場臨時記者會，批評民團提出的方案改善效果有限，甚至以「劃設導引線對交通安全改善無用」而不予參考的離奇說法，令人完全無法認同，對於北市府這樣不重視交通專業，且忽視道路標線標誌設置重要性的立場，表達嚴正抗議。

聯盟強調，北市府只願在「出環」時劃設導引線，不願在「入環」時增設導引線，一開始用路人就不知如何選擇車道，到了出環時才發現選擇的車道錯誤，只能「硬切」出去，現今的北市府如此倒因為果，跟過往他們所接觸過的北市府交通主管機關有很大的差異。

聯盟表示，北市府以不信任標線為理由，強硬拆除圓環和填平公車地下道，這樣先射箭再畫靶的政策決策方式，不僅不尊重地方居民的意見表達和用路需求，也不符合科學原則，龐大成本更是浪費民脂民膏，還影響學生等公車使用者的權益，造成交通更加壅塞。

行人零死亡推動聯盟憂心，政治不應凌駕交通專業，若北市府為了公館圓環竟可捨棄過往的道路標線設計原則，那未來北市府是否也會以這樣的面貌來面對其他交通問題。為此，聯盟將在明（28日）向北市府表達抗議的聲音，傳達標線標誌與各式導引線並非對交通毫無用處。

北市交通局釋出施工，公館圓環將改為四岔路口。圖／北市交通局提供
北市交通局釋出施工，公館圓環將改為四岔路口。圖／北市交通局提供

