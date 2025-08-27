北市公館圓環9/13凌晨起移除 預計11月下旬完工

快訊

中央社／ 台北27日電
北市府今天拍板，將於9/13拆除公館圓環。聯合報資料照片
台北市交通局今天表示，公館圓環是113年事故熱點之冠，今年統計至5月肇事傷亡仍是第1，主因是7岔路型動線複雜，9月13日啟動移除改為正交路口，估11月下旬完工，預估有減少6成事故的潛力。

台北市長蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工。因各界質疑不斷，台北市議會交通委員會6月16日決議暫緩動工。

台北市交通管制工程處7月底再度舉辦說明會，社民黨台北市議員苗博雅要求交工處承諾先試辦調整標線及號誌，交工處官員未允諾，僅答應將市民意見帶回討論。

台北市交通局今天上午召開記者會，宣布「羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程」9月13日凌晨動工，施工期65天，預計11月下旬完工，預估有減少6成事故的潛力。

交通局交通管制工程處副處長黃惠如表示，針對民團建議改善標線，8月下旬曾找專家討論，另參考美國明尼蘇達案例，顯示調整導引線初期事故有減少，但長期觀察事故量回升，長期效果約減少10.8%。

黃惠如另舉美國南卡羅來納州案例表示，調整導引線長期效果則歸零，研判是駕駛初期看到新東西會有回應，但是久了就習慣，效果不存在。

她說，國外車流量低、機車也少，專家也認為機車占比與事故件數呈現正相關；在國內車流量比國外高且高機車占比下，事故減少的效果將折減，保守估計約5%；對照國外研究導引線越界率小於3%，但公館圓環現場汽車越界率52%、機車65%，導引線無預期效果。

黃惠如說，公館圓環事故主因是7岔路型，使得汽機車在環內行進動線交織嚴重，容易且常變換車道，因而發生同向擦撞事故，此類件數最高占7成，事故地點在路口各處。

她強調，改為4岔正交路口，降低事故風險潛力達63%，因為路口正交且縮小，讓動線直觀可預測，可提升行車安全；公車在基隆路左轉可進入公車專用道，也可提升大眾運輸通行優勢。

黃惠如表示，施工後行人、自行車穿越路口距離大幅縮小。民眾關注公車停等時間，透過號誌燈調整，一次可通過7輛公車，預計6成公車不會遇到紅燈，遇需停等則約30秒。

