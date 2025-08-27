快訊

拆公館圓環在地炸鍋...北市議員批沒收到通知 里長：99％里民反對

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
北市議員苗博雅也指，民團和學者紛紛提出相關意見，但北市府未先行通知或回覆，即宣告要拆除。記者邱書昱／攝影
北市議員苗博雅也指，民團和學者紛紛提出相關意見，但北市府未先行通知或回覆，即宣告要拆除。記者邱書昱／攝影

台北市交通局今拍板公館圓環於9月13日動工，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，過往公車專用地下道也將填平。不料，在地民意代表批評市府事前沒有通知，相關的細節也未見改善，里長更說，超過99%里民都反對現在就直接拆除。

北市議員苗博雅批，在6月30日的公聽會中，民團討論出有效的標線改線方案，能改善同側擦撞，但遲遲幾周後也沒有給予議員回覆，今天市府突襲式、沒有溝通就要強硬執行。

苗博雅說，尤其地下公車專用道，「交通局說有6成公車不會遇到紅燈，那4成的公車要等幾秒？」很多市民都問難道副市長李四川要填完地下道，交通搞一團糟，留著市民在路面搭公車塞車，屁股拍拍就要去新北市選舉嗎？

北市議員張志豪也說，早上在公館圓環會勘另一個案子，沒想到就接到訊息，北市要拆除圓環，過程草率、事前完全不知情，更何況當地沒有人贊成，完全不尊重北市議員，呼籲北市府要事緩則圓。

張志豪也說，尤其捷運南環段在木柵路要施工，貿然填平地下道，會造成大文山區、羅斯福路交通黑暗期拉長。

台北市議員王欣儀表示，由於木柵路段的捷運南環段也要準備動工，預計11月會開始架設圍籬，雖然是潛盾地下工程，主要是在站體附近，要求市府要提前做好交通維持計畫，並加強上下游車輛的替代引導。

王欣儀也說，由於公館圓環一直有大小零星擦撞，工程屆時勢必也會影響車道、車流，因此也要注意安全性問題。另外，完工拆除後，雖然能提升安全，但也要考量到上下尖峰時刻的車況，機動調撥車道調整。

在地的學府里長李淳琳認為，公館圓環還是應先優化作為主要考量，現行填平地下道改為正交路口，對在地里民影響重大，未來只能透過不到5公尺巷道出入，連接到羅斯福路，且市府也沒有給出合理解決方案，不符比例原則，超過99%里民都反對現在就直接拆除。

李淳琳說，她與在地議員針對公館圓環曾多次會勘，四個角都曾看過，現階段若填平地下道，公車必須與一般車輛走在一起，交通影響影響恐更甚鉅，市長蔣萬安曾說「執政者要傾聽民意」，他也懇託蔣市長與地方加強溝通，不要只辦一場說明會就拍板，呼籲傾聽在地多數的聲音。

北市議員苗博雅、張志豪跳出來批評北市府在未先告知情況下，即宣布拆除。記者邱書昱／攝影
北市議員苗博雅、張志豪跳出來批評北市府在未先告知情況下，即宣布拆除。記者邱書昱／攝影

公車 議員 新北市選舉

