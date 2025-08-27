大稻埕煙火最終場 8/30浪漫登場
2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀備受期待，8月30日（星期六）晚間璀璨登場！本次煙火主打震撼的「千輪煙火」，照亮整個淡水河岸夜空。臺北市政府工務局衛工處特別推薦觀賞煙火的秘密基地——迪化污水處理廠跨堤景觀平台，歡迎市民朋友攜家帶眷提早到場、先欣賞淡水河的夕陽餘暉，共賞一場夏夜限定的浪漫盛會。
衛工處迪化污水廠長黃邰聰表示，迪化污水處理廠跨堤景觀平台橫跨堤頂與河岸步道，視野遼闊，是河岸第一排的位置，可清楚俯瞰整個煙火施放區域，並可避開人潮擁擠，是今年觀賞壓軸煙火的隱藏版據點。跨堤景觀平台為無遮蔽視角，讓民眾以最廣闊的視野，一次飽覽煙火、淡水河與臺北城市夜景交織而成的極致美景。
黃邰聰指出，為增加淡水河堤內至迪化公園與景觀平台的便利性，及提升設施品質，衛工處也積極規劃後續設施升級與交通友善設施建設，預計將於114年10月啟動跨堤景觀設施平台優化，及增設連接平台與淡水河堤內的自行車牽引道，未來無論是自行車族或行人，都能更安全順暢地通行，提升整體通達性與使用舒適度。
