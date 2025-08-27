快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

新北親子DIY環保課程免費體驗

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為提升全民海洋保護意識，新北環保局於26日起開放報名「海洋環境教育DIY體驗課程」，報名對象為4歲以上孩童及其家庭。活動以海洋環境教育為核心，結合「科技參與」、「生態導覽」與「環保實作」三大主軸，加深民眾對海洋污染與生態保育議題的概念，強化公民在地行動力。

新北市府環保局表示，本次活動將於新北市瑞芳區鼻頭國民小學舉辦，分別於9月27日及28日舉行，每場限額50名，共100個名額。

環保局指出，本次活動邀請「臺灣湛藍海洋聯盟」運用創新科技工具「湛鬥機」執行港灣清潔任務，該聯盟於新北市瑞芳區鼻頭港設立全台首座無人海廢清運示範漁港，落實智慧淨海行動。課程將介紹海洋垃圾現況及學習記錄數據，並分享新北環保局首創「淨灘合作社」計畫，結合在地店家提供借用淨灘工具的服務，讓遊玩的民眾不只帶走自己的垃圾，還能順手撿起沙灘上的垃圾，將環保落實於生活。

環保局說明，除了「湛鬥機」出動以外，也邀請「台灣山海天使環境保育協會」共同策劃，協會長期於新北市和美港推動珊瑚復育示範區計畫，結合社區參與在地教育，共同守護珊瑚生態，課程分享珊瑚復育歷程及新北市政府推動公私協力的經驗，讓大小朋友理解並化身海洋的保護者，共同參與守護海洋環境行動。

除了科技與生態導覽外，課程安排手作體驗，帶領學員製作可重複使用的編織提袋及創意玻璃瓶裝飾。透過手作活動，讓大家感受資源再利用的價值，並培養「美感也可以很環保」的設計思維，將環保意識自然融入生活習慣，透過手作體驗，成為孩子減塑行動的啟蒙課程。

聚傳媒

珊瑚 環保局

延伸閱讀

新北兒少機構連環性侵專案報告 議員要求3改進

桃園、新北大雷雨開炸1小時 慎防雷擊強風冰雹

影／新北男開車載友就醫衝進騎樓 撞毀14車又無照挨罰2萬4

新北公幼廚工晉薪制度留才 明年起薪再調高至31K

相關新聞

新北親子DIY環保課程免費體驗

為提升全民海洋保護意識，新北環保局於26日起開放報名「海洋環境教育DIY體驗課程」，報名對象為4歲以上孩童及其家庭。活動以海洋環境教育為核心，結合「科技參與」、「生態導覽」與「環保實作」三大主軸，加深

大稻埕煙火最終場 8/30浪漫登場

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀備受期待，8月30日（星期六）晚間璀璨登場！本次煙火主打震撼的「千輪煙火」，照亮整個淡水河岸夜空。臺北市政府工務局衛工處特別推薦觀賞煙火的秘密基地——迪化污水處理廠跨堤景

迎旅客 臺南五星飯店9/1起贈在地果乾禮品

臺南遠東香格里拉飯店於26日舉辦記者會，宣布自9月1日至明年2月13日期間入住香格里拉的遊客，即可獲贈臺南果乾迎賓禮。臺南市長黃偉哲也到場站台，盼透過此次住房專案，邀請旅人在享受住宿的同時帶回具在地風

公館圓環確定拆除！交通團體怒批不尊重交通專業 預告明天北市府抗議

台北市政府將於9月13日移除公館圓環並改造成正交路口，過往公車專用地下道也將填平，但行人零死亡推動聯盟指出，圓環設計應先...

北市公館圓環9/13凌晨起移除 預計11月下旬完工

台北市交通局今天表示，公館圓環是113年事故熱點之冠，今年統計至5月肇事傷亡仍是第1，主因是7岔路型動線複雜，9月13日...

拆公館圓環在地炸鍋...北市議員批沒收到通知 里長：99％里民反對

台北市交通局今拍板公館圓環於9月13日動工，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，過往公車專用地下道也將填平。不料，在地民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。