新北親子DIY環保課程免費體驗

為提升全民海洋保護意識，新北環保局於26日起開放報名「海洋環境教育DIY體驗課程」，報名對象為4歲以上孩童及其家庭。活動以海洋環境教育為核心，結合「科技參與」、「生態導覽」與「環保實作」三大主軸，加深民眾對海洋污染與生態保育議題的概念，強化公民在地行動力。

新北市府環保局表示，本次活動將於新北市瑞芳區鼻頭國民小學舉辦，分別於9月27日及28日舉行，每場限額50名，共100個名額。

環保局指出，本次活動邀請「臺灣湛藍海洋聯盟」運用創新科技工具「湛鬥機」執行港灣清潔任務，該聯盟於新北市瑞芳區鼻頭港設立全台首座無人海廢清運示範漁港，落實智慧淨海行動。課程將介紹海洋垃圾現況及學習記錄數據，並分享新北環保局首創「淨灘合作社」計畫，結合在地店家提供借用淨灘工具的服務，讓遊玩的民眾不只帶走自己的垃圾，還能順手撿起沙灘上的垃圾，將環保落實於生活。

環保局說明，除了「湛鬥機」出動以外，也邀請「台灣山海天使環境保育協會」共同策劃，協會長期於新北市和美港推動珊瑚復育示範區計畫，結合社區參與在地教育，共同守護珊瑚生態，課程分享珊瑚復育歷程及新北市政府推動公私協力的經驗，讓大小朋友理解並化身海洋的保護者，共同參與守護海洋環境行動。

除了科技與生態導覽外，課程安排手作體驗，帶領學員製作可重複使用的編織提袋及創意玻璃瓶裝飾。透過手作活動，讓大家感受資源再利用的價值，並培養「美感也可以很環保」的設計思維，將環保意識自然融入生活習慣，透過手作體驗，成為孩子減塑行動的啟蒙課程。

