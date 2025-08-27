迎旅客 臺南五星飯店9/1起贈在地果乾禮品

臺南遠東香格里拉飯店於26日舉辦記者會，宣布自9月1日至明年2月13日期間入住香格里拉的遊客，即可獲贈臺南果乾迎賓禮。臺南市長黃偉哲也到場站台，盼透過此次住房專案，邀請旅人在享受住宿的同時帶回具在地風味的伴手禮，感受台南的人情溫度與飲食魅力。

黃偉哲市長表示，臺南物產豐饒，其得天獨厚的氣候與土壤，孕育出多樣且優質的農產品，包括芒果、鳳梨與柚子等，皆深受國內外消費者喜愛。然而今年台南農業挑戰重重，年初因氣候異常導致芒果授粉不良，產量銳減，農民紛紛申請現金救助；年中又遭颱風重創，果實損失嚴重，溫室設施亦受重大破壞。以柚子為例，掉落果實需清運超過兩萬公噸，國軍與環保局均投入支援。

黃偉哲市長指出，在如此艱困的情況下，仍有像旭陽農場這樣的農民與企業堅持投入轉型，不僅取得相關認證，更透過技術加工，將受產季限制的新鮮水果製成果乾，保留原味且便於保存與運輸，不但提升附加價值，也讓來自世界各地的旅客全年都能品嚐台南的在地風味。此次遠東香格里拉飯店、旭陽農場與市府的三方合作，讓旅客一踏入飯店，就能認識臺南的優質農產，也期盼透過此次專案，吸引更多國內外旅客將台南農產帶回家，市府未來也將持續拓展通路，全力協助在地農業業者走向國際，創造更大的經濟效益。

農業局指出，本次香格里拉飯店推出的「雙夜慢旅・果香老味」住房專案，精選旭陽農場的芒果乾、情人果乾及鳳梨果乾，採用臺南優質鮮果製作，全程不添加人工成分，並通過產銷履歷驗證，保留水果最天然的風味，讓旅人安心享用。

聚傳媒

