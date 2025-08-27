快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣市府砸18億改造淡水河岸 將媲美法國塞納河

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
淡水河近年不只有藍色公路、河濱自行車道，沿岸的延平河濱公園更是大稻埕夏日節、貨櫃市集的重要活動場域。記者林佳彣／攝影
淡水河近年不只有藍色公路、河濱自行車道，沿岸的延平河濱公園更是大稻埕夏日節、貨櫃市集的重要活動場域。記者林佳彣／攝影

北市將斥資18億元推動淡水河岸改造，全長約4公里，規畫四區域「先建後拆、分期分階段」施工，不只新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道，甚至將有遊艇與風帆設施，民眾未來不用飛到歐洲，在台北就能親身體驗，預計2028年底全區完工。

淡水河近年不只有藍色公路、河濱自行車道，沿岸的延平河濱公園更是大稻埕夏日節、貨櫃市集的重要活動場域，然而公園空間擁擠、設施組閣空間連續性、運動設施零散分布、部分設施使用率偏低等現況。

蔣萬安去年5月在大同區「市長與里長有約」座談宣示，啟動「淡水河水岸空間營造規畫」成為台灣重要觀光景點，範圍從淡水河中興橋下游至高速公路橋的堤外河濱公園，分四區施工。

「大稻埕至敦煌碼頭水岸步道」將拓寬6公尺水岸步道、配置賞景平台及休憩設施等，水利處今辦開工典禮，「敦煌水上遊憩基地」則新設遊艇和風帆碼頭等，下月30日開工，兩區域預計明年10月30日完工。

其他兩區為延平河濱公園範圍，「西區水岸時空廊道」透過玉泉公園新建人行跨橋，玉泉公園與大稻埕，結合自行車租借站、運動空間等，預計明年5月開工、後年9月完工；「大稻埕花火映像再造區」優化既有貨櫃市集，拓寬大稻埕頭公尺大稻埕碼頭活動廣場空間、設置10公尺寬的水岸廊道等，2027年開工、2028年完工。

蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮，許多在地議員、區長、里長等人共襄盛舉。蔣宣布，淡水河岸改造工程正式啟動，代表未來台北終於有一個可跟國際媲美的水岸空間及親水廊帶。

他也談及，法國塞納河左岸的咖啡香、紐約哈德遜河岸有不少民眾慢跑和看書等休憩，自己一直在想能否改造淡水河，但大改造會遇到法規或水利等很多困難，感謝市府團隊突破、大膽改變，北市才能夠進步。水利處強調，施工將以「先建後拆、分期分階段」為原則，降低對市民日常活動的影響，也會聽取並整合在地意見。

大同區景星里吳若屏表示，目前設施改善多為玉泉公園、敦煌碼頭，但台北橋部分真的太少。隆和里長沈春華呼籲市府，應將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量，連接大橋頭捷運站、延三夜市、迪化街等周邊觀光景點。

議員陳炳甫指出，從大稻埕碼頭到酒泉街都沒有進出口，民眾得繞遠路才能進來，建議市府可將台北橋下的疏散門重新打開，方便通行。林亮君說，目前大同區有玉泉公園、敦煌碼頭共2個聯外通道，但中間並無從道路側進入遊艇等親水設施的跨堤廊道，憂人流引流恐困難。

北市府啟動「淡水河水岸空間環境營造工程」，此為大稻埕碼頭拓寬模擬圖。圖／水利處提供
北市府啟動「淡水河水岸空間環境營造工程」，此為大稻埕碼頭拓寬模擬圖。圖／水利處提供
北市府改造淡水河岸空間環境，「敦煌水上遊憩基地」將新設遊艇和風帆碼頭等，此為模擬圖。圖／水利處提供
北市府改造淡水河岸空間環境，「敦煌水上遊憩基地」將新設遊艇和風帆碼頭等，此為模擬圖。圖／水利處提供
台北市長蔣萬安（右）今聽取淡水河水岸空間環境營造工程進度。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（右）今聽取淡水河水岸空間環境營造工程進度。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
北市府改造淡水河岸空間環境，此為「西區水岸時空廊道」模擬圖。圖／水利處提供
北市府改造淡水河岸空間環境，此為「西區水岸時空廊道」模擬圖。圖／水利處提供

碼頭 淡水河 大稻埕

延伸閱讀

個別縣市一般補助恐少於修法前 蔣萬安轟中央擴大解釋砍地方預算

影／智能機器狗巡查人行道 蔣萬安：今與中央討論創新實驗

影／聽江蕙演唱會 蔣萬安曝：岳父母聽到感動掉淚

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

相關新聞

新北親子DIY環保課程免費體驗

為提升全民海洋保護意識，新北環保局於26日起開放報名「海洋環境教育DIY體驗課程」，報名對象為4歲以上孩童及其家庭。活動以海洋環境教育為核心，結合「科技參與」、「生態導覽」與「環保實作」三大主軸，加深

大稻埕煙火最終場 8/30浪漫登場

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀備受期待，8月30日（星期六）晚間璀璨登場！本次煙火主打震撼的「千輪煙火」，照亮整個淡水河岸夜空。臺北市政府工務局衛工處特別推薦觀賞煙火的秘密基地——迪化污水處理廠跨堤景

迎旅客 臺南五星飯店9/1起贈在地果乾禮品

臺南遠東香格里拉飯店於26日舉辦記者會，宣布自9月1日至明年2月13日期間入住香格里拉的遊客，即可獲贈臺南果乾迎賓禮。臺南市長黃偉哲也到場站台，盼透過此次住房專案，邀請旅人在享受住宿的同時帶回具在地風

公館圓環確定拆除！交通團體怒批不尊重交通專業 預告明天北市府抗議

台北市政府將於9月13日移除公館圓環並改造成正交路口，過往公車專用地下道也將填平，但行人零死亡推動聯盟指出，圓環設計應先...

北市公館圓環9/13凌晨起移除 預計11月下旬完工

台北市交通局今天表示，公館圓環是113年事故熱點之冠，今年統計至5月肇事傷亡仍是第1，主因是7岔路型動線複雜，9月13日...

拆公館圓環在地炸鍋...北市議員批沒收到通知 里長：99％里民反對

台北市交通局今拍板公館圓環於9月13日動工，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，過往公車專用地下道也將填平。不料，在地民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。