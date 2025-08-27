蔣市府砸18億改造淡水河岸 將媲美法國塞納河

北市將斥資18億元推動淡水河岸改造，全長約4公里，規畫四區域「先建後拆、分期分階段」施工，不只新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道，甚至將有遊艇與風帆設施，民眾未來不用飛到歐洲，在台北就能親身體驗，預計2028年底全區完工。

淡水河近年不只有藍色公路、河濱自行車道，沿岸的延平河濱公園更是大稻埕夏日節、貨櫃市集的重要活動場域，然而公園空間擁擠、設施組閣空間連續性、運動設施零散分布、部分設施使用率偏低等現況。

蔣萬安去年5月在大同區「市長與里長有約」座談宣示，啟動「淡水河水岸空間營造規畫」成為台灣重要觀光景點，範圍從淡水河中興橋下游至高速公路橋的堤外河濱公園，分四區施工。

「大稻埕至敦煌碼頭水岸步道」將拓寬6公尺水岸步道、配置賞景平台及休憩設施等，水利處今辦開工典禮，「敦煌水上遊憩基地」則新設遊艇和風帆碼頭等，下月30日開工，兩區域預計明年10月30日完工。

其他兩區為延平河濱公園範圍，「西區水岸時空廊道」透過玉泉公園新建人行跨橋，玉泉公園與大稻埕，結合自行車租借站、運動空間等，預計明年5月開工、後年9月完工；「大稻埕花火映像再造區」優化既有貨櫃市集，拓寬大稻埕頭公尺大稻埕碼頭活動廣場空間、設置10公尺寬的水岸廊道等，2027年開工、2028年完工。

蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮，許多在地議員、區長、里長等人共襄盛舉。蔣宣布，淡水河岸改造工程正式啟動，代表未來台北終於有一個可跟國際媲美的水岸空間及親水廊帶。

他也談及，法國塞納河左岸的咖啡香、紐約哈德遜河岸有不少民眾慢跑和看書等休憩，自己一直在想能否改造淡水河，但大改造會遇到法規或水利等很多困難，感謝市府團隊突破、大膽改變，北市才能夠進步。水利處強調，施工將以「先建後拆、分期分階段」為原則，降低對市民日常活動的影響，也會聽取並整合在地意見。

大同區景星里吳若屏表示，目前設施改善多為玉泉公園、敦煌碼頭，但台北橋部分真的太少。隆和里長沈春華呼籲市府，應將無障礙設計、自行車牽引道與越堤坡道納入考量，連接大橋頭捷運站、延三夜市、迪化街等周邊觀光景點。

議員陳炳甫指出，從大稻埕碼頭到酒泉街都沒有進出口，民眾得繞遠路才能進來，建議市府可將台北橋下的疏散門重新打開，方便通行。林亮君說，目前大同區有玉泉公園、敦煌碼頭共2個聯外通道，但中間並無從道路側進入遊艇等親水設施的跨堤廊道，憂人流引流恐困難。 北市府啟動「淡水河水岸空間環境營造工程」，此為大稻埕碼頭拓寬模擬圖。圖／水利處提供 北市府改造淡水河岸空間環境，「敦煌水上遊憩基地」將新設遊艇和風帆碼頭等，此為模擬圖。圖／水利處提供 台北市長蔣萬安（右）今聽取淡水河水岸空間環境營造工程進度。記者林佳彣／攝影 台北市長蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮。記者林佳彣／攝影 北市府改造淡水河岸空間環境，此為「西區水岸時空廊道」模擬圖。圖／水利處提供

商品推薦