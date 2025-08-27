新北兒少機構連環性侵專案報告 議員要求3改進

新北市某安置機構驚傳連續性侵事件，至少6人捲入，部分男童受困在機構內自學，無法向外求援，機構竟涉嫌隱瞞不報。新北市社會局今天到議會舉行「閉門」專案報告，當初揭發事件的新北市議員鄭宇恩指出，新北緊急安置量能不足，造成錯誤安置、社工負擔，應建立跨局處討論機制，並針對通報訂定時效規範，保護每一位兒少。

鄭宇恩接獲陳情指出，今年2月至7月半年間，在該機構內陸續發生多起性侵案，凸顯機構內價值觀已有病態，若不重視、矯正，安置兒少恐將陷入「受害者變成加害者」的惡性輪迴。

今天新北市社會局在議會審查室舉行「閉門」專案報告，鄭宇恩認為，新北市緊急安置量能不足，造成錯誤安置、社工負擔，本應安置12歲以上少年的安置機構，卻安置了未滿12歲的孩子，新北整體安置量能不足是主因，甚至有更多社工，在周末夜晚要帶著兒少去住飯店、睡醫院，這些問題社會局都必須積極設法解決。

鄭宇恩也說，安置兒少就學權益遭忽視，應建立跨局處討論機制，孩子要就醫、要面試、會頻繁請假、快要放暑假，甚至是機構沒有人力送孩子上學等等，都不能剝奪憲法賦予孩子的受教權，她認為應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子到底是否能用自學替代到學校上課。

鄭宇恩更指，機構事發後橫向通報遲緩，應訂定時效規範，5月下旬事發，6月下旬機構才通知學校，學校調查過程才通報警政系統，7月上旬才完成報案程序。冗長的調查過程，讓我們錯失第一時間接住孩子。建立時效規範，才能即時做出應變及處置。

她強調。這些家庭功能未能發揮的孩子，需要我們更多的重視，宇恩會持續在議會監督，讓安置措施真正保護每一位兒少。

新北市社會局表示，兒少安置機構與寄養家庭不足，是全台灣共同面對的困難，新北首創「類家庭」，創造兒少安置的第三條路，近年努力推展，目前已有23戶正在服務，也有外縣市陸續跟進。新北市將會持續利用多元手段，強化多元安置能量。

社會局強調，本案是機構主動發現並通報社會局，家防中心第一時間聯繫婦幼隊，並依照中央規定流程，由社工調查事件脈絡，再陪同孩子前往警局製作筆錄，所有服務都以兒少利益優先，服務網絡間並無延遲通報。

至於安置孩童是否採用多元的替代性教育方式，將會納入團體決策，以孩子身心安全為前提維護受教權。

