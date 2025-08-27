新北兒少機構連環性侵專案報告 議員要求3改進

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩今天新北市社會局對於機構案件應該建立跨局處討論與通報機制。圖／摘自鄭宇恩臉書
新北市某安置機構驚傳連續性侵事件，至少6人捲入，部分男童受困在機構內自學，無法向外求援，機構竟涉嫌隱瞞不報。新北市社會局今天到議會舉行「閉門」專案報告，當初揭發事件的新北市議員鄭宇恩指出，新北緊急安置量能不足，造成錯誤安置、社工負擔，應建立跨局處討論機制，並針對通報訂定時效規範，保護每一位兒少。

鄭宇恩接獲陳情指出，今年2月至7月半年間，在該機構內陸續發生多起性侵案，凸顯機構內價值觀已有病態，若不重視、矯正，安置兒少恐將陷入「受害者變成加害者」的惡性輪迴。

今天新北市社會局在議會審查室舉行「閉門」專案報告，鄭宇恩認為，新北市緊急安置量能不足，造成錯誤安置、社工負擔，本應安置12歲以上少年的安置機構，卻安置了未滿12歲的孩子，新北整體安置量能不足是主因，甚至有更多社工，在周末夜晚要帶著兒少去住飯店、睡醫院，這些問題社會局都必須積極設法解決。

鄭宇恩也說，安置兒少就學權益遭忽視，應建立跨局處討論機制，孩子要就醫、要面試、會頻繁請假、快要放暑假，甚至是機構沒有人力送孩子上學等等，都不能剝奪憲法賦予孩子的受教權，她認為應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子到底是否能用自學替代到學校上課。

鄭宇恩更指，機構事發後橫向通報遲緩，應訂定時效規範，5月下旬事發，6月下旬機構才通知學校，學校調查過程才通報警政系統，7月上旬才完成報案程序。冗長的調查過程，讓我們錯失第一時間接住孩子。建立時效規範，才能即時做出應變及處置。

她強調。這些家庭功能未能發揮的孩子，需要我們更多的重視，宇恩會持續在議會監督，讓安置措施真正保護每一位兒少。

新北市社會局表示，兒少安置機構與寄養家庭不足，是全台灣共同面對的困難，新北首創「類家庭」，創造兒少安置的第三條路，近年努力推展，目前已有23戶正在服務，也有外縣市陸續跟進。新北市將會持續利用多元手段，強化多元安置能量。

社會局強調，本案是機構主動發現並通報社會局，家防中心第一時間聯繫婦幼隊，並依照中央規定流程，由社工調查事件脈絡，再陪同孩子前往警局製作筆錄，所有服務都以兒少利益優先，服務網絡間並無延遲通報。

至於安置孩童是否採用多元的替代性教育方式，將會納入團體決策，以孩子身心安全為前提維護受教權。

