快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

推中國製機械狗巡視人行道 北市新工處：未啟用

中央社／ 台北27日電
北市副市長李四川今在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。圖／北市副市長李四川提供
北市副市長李四川今在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。圖／北市副市長李四川提供

台北市副市長李四川在臉書發文宣傳將以智能機器狗巡視人行道，民進黨議員發現機器狗本體是中國製造，並要求停用。新工處今天表示，此為試辦計劃，未正式啟用。

李四川透過臉書（Facebook）發文介紹巡檢新夥伴智能機器狗。他說，機器狗搭載光學全景調查系統，能精準定位設施及可自動通報缺失，過去車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道，都可靈活進入，讓調查人行道更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧永續的城市。台北要進步，就要敢於創新。

對此，民進黨台北市議員顏若芳在臉書表示，此智能機械狗目的非清潔維護人行道，而是為蒐集所有道路資料回報給北市府。新工處稱廠商提報以來，都知道此機械狗是中國製造。經她要求後機械狗已全面停用。

她要求市府除應全面檢討、杜絕類似產品又流入台北市，更應檢視此案的決策過程是否為刻意放水或遭有心人士蒙混過關？

台北市新建工程處回應，此巡視人行道的機器狗是由廠商自行提供，目前僅為試辦計劃，並未正式上路。

另部分，民進黨台北市議員簡舒培今天上午也在臉書表示，據她了解，機器狗由負責道路巡檢廠商引進想當輔助工具，但廠商使用機器狗協助巡查人行道，還是需市府拍板同意。

她說，李四川貼文提到機器狗與中國機器人公司宇樹生產機器狗有99%像，市府後續才承認機器狗本體為中國製造，但補充環景巡檢系統、遠端控制軟體是台灣團隊開發。

台北市長蔣萬安上午出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮被詢問此議題時表示，新工處已做說明，今天其實中央跟市府就會討論這樣創新實驗，市府接下來不只路要鋪得平，也要積極進行更有效率的巡檢。

人行道 機器狗

延伸閱讀

公館圓環地下道填平搭公車時間增長？李四川：大概幾秒鐘

陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」

多人表態參選國民黨主席 李四川提一件事：不必承諾要「徵召」誰

扛國民黨主席的條件 李四川說：不必一直說「這個黨沒錢」

相關新聞

新北親子DIY環保課程免費體驗

為提升全民海洋保護意識，新北環保局於26日起開放報名「海洋環境教育DIY體驗課程」，報名對象為4歲以上孩童及其家庭。活動以海洋環境教育為核心，結合「科技參與」、「生態導覽」與「環保實作」三大主軸，加深

大稻埕煙火最終場 8/30浪漫登場

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀備受期待，8月30日（星期六）晚間璀璨登場！本次煙火主打震撼的「千輪煙火」，照亮整個淡水河岸夜空。臺北市政府工務局衛工處特別推薦觀賞煙火的秘密基地——迪化污水處理廠跨堤景

迎旅客 臺南五星飯店9/1起贈在地果乾禮品

臺南遠東香格里拉飯店於26日舉辦記者會，宣布自9月1日至明年2月13日期間入住香格里拉的遊客，即可獲贈臺南果乾迎賓禮。臺南市長黃偉哲也到場站台，盼透過此次住房專案，邀請旅人在享受住宿的同時帶回具在地風

公館圓環確定拆除！交通團體怒批不尊重交通專業 預告明天北市府抗議

台北市政府將於9月13日移除公館圓環並改造成正交路口，過往公車專用地下道也將填平，但行人零死亡推動聯盟指出，圓環設計應先...

北市公館圓環9/13凌晨起移除 預計11月下旬完工

台北市交通局今天表示，公館圓環是113年事故熱點之冠，今年統計至5月肇事傷亡仍是第1，主因是7岔路型動線複雜，9月13日...

拆公館圓環在地炸鍋...北市議員批沒收到通知 里長：99％里民反對

台北市交通局今拍板公館圓環於9月13日動工，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，過往公車專用地下道也將填平。不料，在地民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。