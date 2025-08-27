推中國製機械狗巡視人行道 北市新工處：未啟用

台北市副市長李四川在臉書發文宣傳將以智能機器狗巡視人行道，民進黨議員發現機器狗本體是中國製造，並要求停用。新工處今天表示，此為試辦計劃，未正式啟用。

李四川透過臉書（Facebook）發文介紹巡檢新夥伴智能機器狗。他說，機器狗搭載光學全景調查系統，能精準定位設施及可自動通報缺失，過去車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道，都可靈活進入，讓調查人行道更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧永續的城市。台北要進步，就要敢於創新。

對此，民進黨台北市議員顏若芳在臉書表示，此智能機械狗目的非清潔維護人行道，而是為蒐集所有道路資料回報給北市府。新工處稱廠商提報以來，都知道此機械狗是中國製造。經她要求後機械狗已全面停用。

她要求市府除應全面檢討、杜絕類似產品又流入台北市，更應檢視此案的決策過程是否為刻意放水或遭有心人士蒙混過關？

台北市新建工程處回應，此巡視人行道的機器狗是由廠商自行提供，目前僅為試辦計劃，並未正式上路。

另部分，民進黨台北市議員簡舒培今天上午也在臉書表示，據她了解，機器狗由負責道路巡檢廠商引進想當輔助工具，但廠商使用機器狗協助巡查人行道，還是需市府拍板同意。

她說，李四川貼文提到機器狗與中國機器人公司宇樹生產機器狗有99%像，市府後續才承認機器狗本體為中國製造，但補充環景巡檢系統、遠端控制軟體是台灣團隊開發。

台北市長蔣萬安上午出席淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮被詢問此議題時表示，新工處已做說明，今天其實中央跟市府就會討論這樣創新實驗，市府接下來不只路要鋪得平，也要積極進行更有效率的巡檢。

