公館圓環地下道填平搭公車時間增長？李四川：大概幾秒鐘

喊了20年的北市公館圓環拆除，北市府終於宣布9月13日動工，拆除公館圓環、填平公車專用地下道。外界認為將地下道填平，公車變走平面，上班搭車時間會拉長，對此，台北市副市長李四川指出，影響大概是「幾秒」的狀況。

李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，廢掉公館圓環，談了20年，當初無法把地下道填平變成正交，是因為內有兩根自來水管，今年因翡翠水庫原水管已經完成，而且通水，這兩根水管可以廢止，才可把地下道填平。

至於為何要填平？李四川表示，因為公園圓環這7年來，在北市交通事故排名第一，今年1到5月也照樣排名第一，北市議會文山區議員也建議應該盡快處理，如果把地下道填平，南北向都將多出一個車道，機車也可以減少交通事故。

另外，也有議員、里長擔心，地下道填平，公車變走平面，上班搭車時間會拉長？李四川表示，看起來影響大概是幾秒的狀況，但為了解決交通事故，應該要填平，至於是否影響周圍里民的出入，當然都會有，但市府有配套措施。

李四川說，本來是希望利用暑假把地下道填平，但議員提很多意見，市府也找學家學者，若可以保留下來，又可以解決交通事故，這是最好，但現在所有專家委員都說，最好解決交通事故，還是填平變成正交。

