響應全國古蹟日 新北十三行博物館9月7日推大坌坑遺址走讀
為響應全國古蹟日，新北市立十三行博物館9月7日推出「走揣大坌坑」台語走讀暨淨山活動。由台語節目主持人周俊廷，帶領大家進入遺址現場，解開國定大坌坑考古遺址千年文化神秘面紗。活動分為上午及下午兩個梯次，每場限額30人，全程免費。
十三行博物館呼應全國古蹟日「文資有聲．時代共語」的主題，將活動核心聚焦於台灣考古史的里程碑—國定大坌坑考古遺址，力邀台語節目主持人周俊廷，帶領大家進入遺址現場，聆聽周老師以招牌的生動台語娓娓道來，解開千年文化的神秘面紗。
十三行博物館說，參與者不僅能深度體驗考古文化，還能在觀音山蒼翠的林間，觀察大冠鷲、鳳頭蒼鷹等留棲性猛禽的英姿，甚至能巧遇赤腹鷹、灰面鵟鷹等過境的貴客，以及林間豐富多樣的甲蟲生態奇觀。活動更結合淨山行動，帶領參與者親手為這片土地獻上溫柔的守護，將愛護文資與環境的理念，化為最實際的行動。
館長羅珮瑄表示，十三行博物館透過本次活動，邀請民眾聆聽這片土地的故事，並以「全民守護行動」推動環境永續，讓文化保存與生態傳承成為世代共有的生命記憶。「台語走讀暨淨山活動－走揣大坌坑」將於9月7日舉辦，分為上午及下午兩個梯次，每場限額30人，活動全程免費。8月28日開放網路報名，額滿為止。
