公館圓環9月13日拆除兩階段 估11月下旬完工

台北市交通局今確定將於９月13日拆除公館圓環、填平地下公車專用道，新工處表示，工程將分兩階段進行，共計65天，施工作業避開上下班尖峰時間，預計11月下旬完工。

交工處副處長黃惠如說，由於基隆路與羅斯福路的公館圓環本身不對稱又是七岔路口，駕駛行駛軌跡會有潛在衝突，因此連續七年是北市肇事傷亡熱點第一名，今年1到5月依舊是肇事傷亡的首位，也是全國事故嚴重度最高的區域。

黃惠如說，以事故分析，同向擦撞事故占7成，且擦撞後若後方車輛閃避不及，恐造成生命風險，變換車道或方向不當，事故比例達3成2，機車事故占比又達5成。

黃惠如說，為此，交通局與專家評估分析後，路型將改以四岔正交路口，動線直觀可預測外，車道配置和號誌控制分離車流，使行車動線簡化，若以北市其他正交路口為例去分析，能改善事故潛力達6成以上。

另外，公車部分，保留公車專用道，基隆路左轉車也可進入專用道，減少停靠路邊與其他車流交織狀況。行人步行面積也會增加，穿越路口距離能夠縮短23％。

黃惠如說，針對民團及地方意見提到的先改善標線為試辦，並以英國、美國為參考數據，但是在經過與專家討論及模擬，主要是英美圓環較小、機車少、車流量低。

她也說，英、美的圓環案例可見，長期的成效來說，駕駛對標線會漸漸習以為常而輕忽，效果逐年遞減。尤其，公館圓環的路型造成轉彎半徑不對稱，所以也難以遵從導引線，6成機車會有越線、汽車也有5成。因此仍以拆除圓環為首要方案。

針對工程部分，新工處說明，預計工程前會籌備二周時間，並於9月13日進場施工，整體施工工程分兩階段，共計65天，第一階段封填地下道、自來水相關埋管等拆除作業，作業時間會避開上下午尖峰車潮，採上午6時到下午6時、凌晨0時到清晨6時。

新工處也說，第一階段作業不會占用既有車道通行，但會影響到原本地下道公車，屆時會依照義交人員配合交通。第二階段則是平面道路工程，預計21天，整體工程預計於11月下旬完工。

另一方面，當地民眾爭議的公車停等時間。黃惠如說，評估調查後，透過號誌連鎖調整，一次能夠讓七輛公車通過路口，估計6成公車不會遇到紅燈，若有停等，時間也會約30秒。

至於9月13日動工恐碰上學生開學潮。黃惠如說明，考量寒假、農曆過年交通量反而是高峰，但依照現行肇事事故，不宜等到明年暑假施工，因此才會於9月13日施作，但也會配合兩周宣導並及早完成工程，避免擴大影響時間。

