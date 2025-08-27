聽新聞
陸製機器狗巡檢人行道藏資安風險？ 李四川點出關鍵「只是當載具」
台北市副市長李四川昨天亮相北市人行道普查新技術「智能機器狗」運用於人行環境巡查，但機器狗是大陸製，引發綠營質疑資安疑慮。對此，李四川上午指出，機器狗是大陸製的，但只是當載具，上面的機器是台灣自己設計研發的。
李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，台北市的人行道路，因人本交通，不只要讓人行道鋪了磚，還必須要鋪得平，現在進入高齡社會，推著這輪椅或包括小baby的嬰兒車，人行道本身要鋪得相當平。
李四川表示，以前人行道都是用人力背機器做巡查，有時下雨時路不平就會積水，靠人檢查，再去背著這麼重的機器，還要爬坡，現在是承包的廠商自己去研發，買的機器狗是大陸的，但只是當載具，上面的是自己研發設計的機器。
李四川表示，這些機器以前是要靠人背的，現在是靠機器狗來幫忙，上面檢查的靈魂，都是台灣自己研發的，而且從工程的角度，不管是橫、縱剖面，好處是檢驗的車子若無法進去，這隻機器狗可以進去，且上面的光學360度照像，以前人背著只有180度。
李四川表示，今天早上還邀了中央工程會，包括國土署，北北基桃各工程的所長，召開研討會，分享道路、人行道管理的精進。他強調，機器狗可以讓巡查效率提高，這是科技創新。
