快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

2025台東綠能論壇圓滿落幕 聚焦深層地熱、智慧微電網

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題。圖／台東縣政府提供
台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題。圖／台東縣政府提供

台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題，縣長饒慶鈴表示，台東致力發展不破壞環境的再生能源，期待與部落、社區合作，持續推動地熱、小水力及生質能發電，地方一起共榮共好。

饒慶鈴指出，縣府推動再生能源發展，始終秉持「利用既有天然資源、不破壞環境」的原則，透過地熱、小水力及生質能等，帶領縣府團隊及鄉鎮市長到國外觀摩探訪各國經驗，期打造與自然和諧共處的能源模式。

她說，未來縣府將持續深化再生能源與地方產業的連結，推動智慧化與分散式系統，減少對外部的電力依賴、提升地方韌性。並持續秉持「慢經濟」精神，讓台東在兼顧環境保護與獨特的人文價值下，走出永續綠能之路。

2天的綠能論壇規畫4大專題，在「直擊地心能源，深層地熱的優勢與挑戰」中，成功大學教授謝秉志教授表示，深層地熱相較於傳統淺層地熱，具有供應穩定、能提升能源自主性的優勢，但仍需克服高昂的鑽探成本、專業技術門檻。

「智慧微電網：強化城市韌性的關鍵解方」由台電公司配電處綠能組長李信璋主講。他強調，智慧微電網在強化地方電力自給自足及提升災害下的供電韌性上扮演重要角色。微電網能夠發揮獨立運作特性，為偏鄉、離島、部落乃至各個社區提供自主電力，成為能源轉型下不可或缺的基礎建設。

工業技術研究院研究員黃至弘則說明「發電不只靠熱，還要靠共識，地熱發展與地方參與」。他指出，地熱開發不應僅侷限於能源面向，更要納入地方參與、產業觀光、文化尊重與社會信任的建立。

另「能源是共有的：公民電廠與地方共享的可能性」則由台北大學公共事務學院助理教授林木興分享公民電廠透過居民共同投資與管理，不僅能提升能源自主性，更能促進地方經濟與社會永續，讓能源成為公共財，實現共享共利。

永續 台東 再生能源

延伸閱讀

火車停駛24年記憶不褪色 千人齊聚台東舊火車站吃早餐

台東上午投票冷清 沒有726罷免案熱絡

颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

相關新聞

楊柳颱風吹翻台東馬亨亨路牌 遊客見納悶「沒人發現？」

楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。縣府...

鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

鷄籠中元祭將在9月5日放水燈遊行市區將交通管制，為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，晚間9時30分起在中正路市政府側門設...

2025台東綠能論壇圓滿落幕 聚焦深層地熱、智慧微電網

台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題，縣長饒慶...

大武崙沙灘「圈地」 謝國樑：涉占用國有地

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但有民眾抱怨，經營遮陽傘、帳棚出租的業者用傘、帳「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市長謝國樑昨說...

走訪舊地名豆菜寮...連結人行道、捷運新建設 童子瑋暢談新舊融合市政夢

基隆市議員童子瑋被視為基隆市長謝國樑競選連任對手，今天他在臉書介紹仁愛區龍門里「豆菜寮」，指基隆的發展不能只有大型建設，...

民怨拆違建連一旁社區再造花圃也毀掉 基市府：會協助恢復花圃

基隆市政府都市發展處今天拆除一處占用國有地的違建，當地透過社區再造經費打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。