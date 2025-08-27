快訊

影／智能機器狗巡查人行道 蔣萬安：今與中央討論創新實驗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前，回應北市府引進智能機械狗被爆是中國製。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前，回應北市府引進智能機械狗被爆是中國製。記者林佳彣／攝影

北市府創新引進智能機器狗，協助人行道路巡查，卻被爆出是中國製，外界憂恐有資安或國安疑慮。台北市長蔣萬安今說，今天中央跟市府就會來討論這創新實驗，「不只路要鋪得平，也要進行更有效率的巡檢。」

蔣萬安今出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前回應，新工處都已經做說明，今天中央跟市府就會來討論這樣創新的實驗，接下來不只路要鋪得平，也要進行更有效率的巡檢。

副市長李四川昨天在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，它搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。以往車輛無法進入、需要人工調查的狹窄人行道，它都能靈活走進去，效率大幅提升。

新工處昨指出，「智能機器狗」是市府的委外廠商根據成效式契約，採購機器狗並自行研發，用於協助人行環境巡查。機器狗設備是由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，導入加拿大FLIR高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。

人行道 機器狗 北市府

