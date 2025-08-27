新北城市永續拼圖再擴大 公辦都更展現增值、友善、永續三大效益

新北市財政局今在市政會議進行專案報告，強調透過公辦都更、市有資產活化，推動增值、友善、永續三大方向，提升市產效益，兼顧居民需求與歷史文化保存。新北市長侯友宜表示，公辦都更不只拆舊換新，而是「有限資源化成無限可能」。

財政局指出，近年推動33案公辦都更，創造144億元效益，並回饋19處警消廳舍與職務宿舍，以及18處幼兒園、公托、托老及圖書館等公益設施，相當於節省139億元的興建成本。除滿足在地需求，也新增社會住宅、青職基地、文化空間與停車場等多元服務。

具體案例包括樹林東昇圖書館、活動中心、新莊文德派出所與三重光興消防分隊，皆透過更新方案同步改善，讓市有建物重獲新生，進一步帶動周邊城市發展。

在新莊文德案中，市府首度將歷史建築武德殿納入公辦都更，透過招商、審議到施工階段皆規畫保存方案，並克服「老樹與古蹟盤根錯節」的難題，完整保留珍貴茄冬樹與廟街文化紋理，讓新莊百年風貌在翻新中重現。

樹林東昇案則強調民眾參與，市府多次訪談居民，將圖書館、托老中心等設施設計納入性別友善與智慧科技元素，並規劃閱讀基金，延伸社區公共服務。財政局表示，這樣的友善設計有助於打造全齡共融環境。

侯友宜強調，公辦都更除了創造財務效益與公益空間，更在永續與友善上展現價值。「透過都更，我們不僅能提供停車場、托育、托老等設施，更能保存文化歷史，營造更方便、宜居的空間，讓新北市成為真正安居樂業的城市。」

他指出，新北將持續推動新案與既有案同步推進，預計115年前後將有多處社宅、學校及社區設施相繼開工或完工，為城市發展注入更多活力。

