影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助
輝達台灣總部選定北士科，執行長黃仁勳上周來台快閃，台北市副市長李四川今早接受廣播專訪曝黃希望明年5月開工。台北市長蔣萬安今出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前回應，「我們一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，我們也會全力給予協助。」
李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，輝達要的土地是T17、18北士科的土地，因為市府標給新壽，當然現在地上權是在新人壽，所以這2、3個月來，每周都有視訊討論，到現在為止，應該是最簡單的方式就是新壽按照契約，自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來。
他說，如果輝達和新壽有談好，原來的設計圖，黃仁勳執行長希望明年5月他來的時候，能夠開工，市府會朝這個目標去努力。李四川也說，台灣工程缺工、缺料是比較大的麻煩，但是輝達為高科技公司，會用重金的方式找到好的團隊，施工時間應該會比較短，他預估工程大概最多3年多，應該就可以蓋好。
