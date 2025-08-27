快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬今出席「淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮」前回應回答總部開工期程。記者林佳彣／攝影淡水水岸
台北市長蔣萬今出席「淡水河水岸空間環境營造工程開工典禮」前回應回答總部開工期程。記者林佳彣／攝影淡水水岸

輝達台灣總部選定北士科，執行長黃仁勳上周來台快閃，台北市副市長李四川今早接受廣播專訪曝黃希望明年5月開工。台北市長蔣萬安今出席「淡水河水岸空間環境營造工程」開工典禮前回應，「我們一直都跟輝達保持暢通密切的溝通跟聯繫，我們也會全力給予協助。」

李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，輝達要的土地是T17、18北士科的土地，因為市府標給新壽，當然現在地上權是在新人壽，所以這2、3個月來，每周都有視訊討論，到現在為止，應該是最簡單的方式就是新壽按照契約，自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來。

他說，如果輝達和新壽有談好，原來的設計圖，黃仁勳執行長希望明年5月他來的時候，能夠開工，市府會朝這個目標去努力。李四川也說，台灣工程缺工、缺料是比較大的麻煩，但是輝達為高科技公司，會用重金的方式找到好的團隊，施工時間應該會比較短，他預估工程大概最多3年多，應該就可以蓋好。

輝達 李四川 北士科 蔣萬安 黃仁勳

延伸閱讀

曬跟二姐合照..蔣萬安化身粉絲聽江蕙演唱會 網喊羨慕

設計師服套上身...蔣萬安板起臉走台步 下一秒破功「忍不住想笑」

東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功

黃仁勳：B30A晶片專為中國設計 預計取代H20

相關新聞

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

輝達台灣總部選定北士科，執行長黃仁勳上周來台快閃，台北市副市長李四川今早接受廣播專訪曝黃希望明年5月開工。台北市長蔣萬安...

公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

台北市交通局今早拍板，公館圓環於9月13日凌晨動工拆除，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，公車專用地下道也將填平。交通...

影／智能機器狗巡查人行道 蔣萬安：今與中央討論創新實驗

北市府創新引進智能機器狗，協助人行道路巡查，卻被爆出是中國製，外界憂恐有資安或國安疑慮。台北市長蔣萬安今說，今天中央跟市...

新北城市永續拼圖再擴大 公辦都更展現增值、友善、永續三大效益

新北市財政局今在市政會議進行專案報告，強調透過公辦都更、市有資產活化，推動增值、友善、永續三大方向，提升市產效益，兼顧居...

紓解永安大橋車流 蘆洲永安南路二段9月禁左轉中原路　

永安大橋蘆洲端易塞，新北市交通局宣布，9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路，盼有效紓解永安大橋往蘆洲方...

泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。