申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

紓解永安大橋車流 蘆洲永安南路二段9月禁左轉中原路　

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路。圖／新北市交通局提供
9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路。圖／新北市交通局提供

永安大橋蘆洲端易塞，新北市交通局宣布，9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路，盼有效紓解永安大橋往蘆洲方向龐大車流，改善整體通行效率和車流交織情形。交通局呼籲駕駛人配合提前規畫行車路線。

交通局專門委員林昭賢指出，永安大橋銜接五股區與蘆洲區，可連結國道一號五股交流道，由於蘆洲端為「五岔路」，車流交錯，主幹道路僅為雙向各一車道，尖峰時段車流高度飽和易壅塞，甚至車流一路回堵到永安大橋上。

林昭賢說，永安大橋蘆洲端永安南路二段路口號誌配置了綠燈早開號誌時間供左轉中原路的車輛通行，惟左轉車輛少也導致部分綠燈秒數被浪費，無法有效疏導主幹車流，為提升永安大橋整體通行效率，將自9月1日起永安南路二段的車輛禁止左轉中原路。

交通局除已設置禁止左轉標誌與告示提醒駕駛注意外，並將依現場交通狀況動態調整號誌秒數，持續檢討評估車道配置、路邊禁停及轉向管制等措施，以全面改善路口瓶頸問題，也籲請駕駛人配合提前調整行車路線，遵守交通規定，以共同營造安全、順暢的交通環境。

車道 新北

相關新聞

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

輝達台灣總部選定北士科，執行長黃仁勳上周來台快閃，台北市副市長李四川今早接受廣播專訪曝黃希望明年5月開工。台北市長蔣萬安...

公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

台北市交通局今早拍板，公館圓環於9月13日凌晨動工拆除，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，公車專用地下道也將填平。交通...

影／智能機器狗巡查人行道 蔣萬安：今與中央討論創新實驗

北市府創新引進智能機器狗，協助人行道路巡查，卻被爆出是中國製，外界憂恐有資安或國安疑慮。台北市長蔣萬安今說，今天中央跟市...

新北城市永續拼圖再擴大 公辦都更展現增值、友善、永續三大效益

新北市財政局今在市政會議進行專案報告，強調透過公辦都更、市有資產活化，推動增值、友善、永續三大方向，提升市產效益，兼顧居...

泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益...

