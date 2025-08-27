紓解永安大橋車流 蘆洲永安南路二段9月禁左轉中原路　

永安大橋蘆洲端易塞，新北市交通局宣布，9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路，盼有效紓解永安大橋往蘆洲方向龐大車流，改善整體通行效率和車流交織情形。交通局呼籲駕駛人配合提前規畫行車路線。

交通局專門委員林昭賢指出，永安大橋銜接五股區與蘆洲區，可連結國道一號五股交流道，由於蘆洲端為「五岔路」，車流交錯，主幹道路僅為雙向各一車道，尖峰時段車流高度飽和易壅塞，甚至車流一路回堵到永安大橋上。

林昭賢說，永安大橋蘆洲端永安南路二段路口號誌配置了綠燈早開號誌時間供左轉中原路的車輛通行，惟左轉車輛少也導致部分綠燈秒數被浪費，無法有效疏導主幹車流，為提升永安大橋整體通行效率，將自9月1日起永安南路二段的車輛禁止左轉中原路。

交通局除已設置禁止左轉標誌與告示提醒駕駛注意外，並將依現場交通狀況動態調整號誌秒數，持續檢討評估車道配置、路邊禁停及轉向管制等措施，以全面改善路口瓶頸問題，也籲請駕駛人配合提前調整行車路線，遵守交通規定，以共同營造安全、順暢的交通環境。

