公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市府今天拍板，將於9月13日拆除公館圓環。本報資料照片
北市府今天拍板，將於9月13日拆除公館圓環。本報資料照片

北市交通局今早拍板，公館圓環於9月13日凌晨動工拆除，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，公車專用地下道也將填平。交通局表示，完工後可望改善路口嚴重的肇事問題。

交通局表示，羅斯福路與基隆路口，現在屬於7岔路口，交通動線複雜，機車占比高，汽機車交織之下，事故類型多為直行擦撞，更是連續7年北市交通事故熱點。

交通局表示，經過專業團隊分析評估，路口改造為正交路口，消除圓環多重交織問題，並由車道配置及號誌控制分流，讓行車動線簡化。路口面積也容易辨識、直觀且可預測。

交通局評估，依照北市高機車占比的大型正交路口交通事故統計推估，改善事故潛力達到6成以上。

交通局說，雖然公車專用車道因為工期及交通疏解考量需要填平，但大客車專用道仍會改以平面型式保留，現行福和橋及基隆路公車，也將規畫進入羅斯福路平面公車專用道。

交通局表示，工程預計9月13日凌晨起展開。

北市 公車 交通事故

相關新聞

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

輝達台灣總部選定北士科，執行長黃仁勳上周來台快閃，台北市副市長李四川今早接受廣播專訪曝黃希望明年5月開工。台北市長蔣萬安...

公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

台北市交通局今早拍板，公館圓環於9月13日凌晨動工拆除，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，公車專用地下道也將填平。交通...

影／智能機器狗巡查人行道 蔣萬安：今與中央討論創新實驗

北市府創新引進智能機器狗，協助人行道路巡查，卻被爆出是中國製，外界憂恐有資安或國安疑慮。台北市長蔣萬安今說，今天中央跟市...

新北城市永續拼圖再擴大 公辦都更展現增值、友善、永續三大效益

新北市財政局今在市政會議進行專案報告，強調透過公辦都更、市有資產活化，推動增值、友善、永續三大方向，提升市產效益，兼顧居...

紓解永安大橋車流 蘆洲永安南路二段9月禁左轉中原路　

永安大橋蘆洲端易塞，新北市交通局宣布，9月1日起永安大橋蘆洲端實施永安南路二段禁止左轉中原路，盼有效紓解永安大橋往蘆洲方...

泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益...

