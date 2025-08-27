公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

台北市交通局今早拍板，公館圓環於9月13日凌晨動工拆除，移除現有圓環並改造成正交路口，同時，公車專用地下道也將填平。交通局表示，完工後可望改善路口嚴重的肇事問題。

交通局表示，羅斯福路與基隆路口，現在屬於7岔路口，交通動線複雜，機車占比高，汽機車交織之下，事故類型多為直行擦撞，更是連續7年北市交通事故熱點。

交通局表示，經過專業團隊分析評估，路口改造為正交路口，消除圓環多重交織問題，並由車道配置及號誌控制分流，讓行車動線簡化。路口面積也容易辨識、直觀且可預測。

交通局評估，依照北市高機車占比的大型正交路口交通事故統計推估，改善事故潛力達到6成以上。

交通局說，雖然公車專用車道因為工期及交通疏解考量需要填平，但大客車專用道仍會改以平面型式保留，現行福和橋及基隆路公車，也將規畫進入羅斯福路平面公車專用道。

交通局表示，工程預計9月13日凌晨起展開。

