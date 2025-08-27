快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

30年沒紅綠燈 玉成國小通學路將改善

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
北市南港路三段80巷附近路口缺紅綠燈號誌，里長胡家瑒向議員李明賢陳情爭取。記者林麗玉／攝影
北市南港路三段80巷附近路口缺紅綠燈號誌，里長胡家瑒向議員李明賢陳情爭取。記者林麗玉／攝影

北市部分交通設計待改善，南港路三段80巷附近因辦公人潮陸續進駐湧入車流，附近又有玉成國小為通學重要路口，卻沒紅綠燈號誌，學童過馬路險象環生。興隆路、木柵路口庇護島剛完工，卻因設計不佳，屢傳擦撞，交通局皆允諾改善。

南港路三段與南港路三段80巷這個路口，是上下課重要通學巷，也是上班族重要通勤路口，但長年沒有紅綠燈號誌，衍生不少危險。

西新里長胡家瑒向議員李明賢陳情說，這處大路口，30年來都沒有設紅綠燈，導致常常發生車禍，南側也陸續有開發案，未來車流人流會愈來愈多，希望市府能增紅綠燈並擬定改善計畫。

交工處評估，路口東西在上午8時至9時上班尖峰的車流汽機車總量是大型車16輛、小型車890輛、機車264輛；南港路3段80巷南北向汽機車約182台，以小型車與機車為主。因設置紅綠燈有相關標準，將進一步研議，提出一套改善方案。

文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員楊植斗接獲陳情由於量體設計不大，導致用路人時常會注意，左轉、回轉車夜晚若未注意會不小心擦撞，攒工短短兩個月，庇護島幾乎要被撞爛。

交工處說，前天接獲議員反映後，就先派員到現場勘查，認定有影響用路人安全，與新工處緊急協商後，前夜派遣工程隊拆除，後續也會排查所有庇護島安全。

延伸閱讀

影／庇護島被撞爛卻無報案紀錄...議員諷農曆7月鬼故事？北市府曝原因

30年沒紅綠燈..北市西新里長陳情南港路這巷口車流增釀危險

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

客人納悶「薪水有這麼高？」 手搖飲店長曝真實待遇：被小瞧了

相關新聞

泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益...

北市智能機器狗 巡檢人行道

北市人行環境巡查過去採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，但有些道路狹小，難以進入，副市長李四川昨表示，引進一...

南勢國中校舍使照 快開學還沒好

新北林口區發展快速，3所國中皆滿額，市府與中央斥資17億建南勢國中，但開學在即，還在跑使用執照程序，議員批，屆時數百名師...

廣角鏡／蔣萬安走台步 挺在地設計師

台北市長蔣萬安（左二）昨出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作的銀色罩衫、科技感十足墨鏡、寬鬆感的黑色褲...

30年沒紅綠燈 玉成國小通學路將改善

北市部分交通設計待改善，南港路三段80巷附近因辦公人潮陸續進駐湧入車流，附近又有玉成國小為通學重要路口，卻沒紅綠燈號誌，...

新北瑞芳吉安里強化公園花台整頓 打造孩童安心遊憩空間

新北市瑞芳區吉安里兒童遊戲公園的花台雖有定期維護，但因近期氣候濕熱、花草生長快速，導致雜草叢生，不僅環境景觀不佳，也可能成為蚊蟲孳生溫床，影響孩童遊憩安全與環境衛生。為進一步改善景觀，吉安里長謝永昌今(26)日偕同志工展開加強清理行動，讓社區公園煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。