30年沒紅綠燈 玉成國小通學路將改善

北市部分交通設計待改善，南港路三段80巷附近因辦公人潮陸續進駐湧入車流，附近又有玉成國小為通學重要路口，卻沒紅綠燈號誌，學童過馬路險象環生。興隆路、木柵路口庇護島剛完工，卻因設計不佳，屢傳擦撞，交通局皆允諾改善。

南港路三段與南港路三段80巷這個路口，是上下課重要通學巷，也是上班族重要通勤路口，但長年沒有紅綠燈號誌，衍生不少危險。

西新里長胡家瑒向議員李明賢陳情說，這處大路口，30年來都沒有設紅綠燈，導致常常發生車禍，南側也陸續有開發案，未來車流人流會愈來愈多，希望市府能增紅綠燈並擬定改善計畫。

交工處評估，路口東西在上午8時至9時上班尖峰的車流汽機車總量是大型車16輛、小型車890輛、機車264輛；南港路3段80巷南北向汽機車約182台，以小型車與機車為主。因設置紅綠燈有相關標準，將進一步研議，提出一套改善方案。

文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員楊植斗接獲陳情由於量體設計不大，導致用路人時常會注意，左轉、回轉車夜晚若未注意會不小心擦撞，攒工短短兩個月，庇護島幾乎要被撞爛。

交工處說，前天接獲議員反映後，就先派員到現場勘查，認定有影響用路人安全，與新工處緊急協商後，前夜派遣工程隊拆除，後續也會排查所有庇護島安全。

