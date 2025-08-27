泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告
泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益，列入營運期收入，違反軌道建設審查原則。新北捷運局表示，將按鐵道局指示修正，9月底送修正報告。
泰板輕軌規畫從五泰輕軌F14站接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，至板橋、土城、中和交接處的農業區，沿線與捷運輔大站、台鐵浮洲站、捷運亞東醫院站、捷運莒光站轉乘，規畫14座車站及1座機廠。
楊正君表示，市府將土地開發效益列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，土地開發效益應列為興建期自償性經費，非營運期收入。營運期基本要求是「經營比須大於1」，否則每天支出大於收入，系統難以永續經營。
交通部常務次長林國顯指出，一般公車在單向尖峰小時5000人以下可正常運作，輕軌要更高運量，要萬人以上，理想運量應達2萬人以上，泰板輕軌尖峰單向運量約2300人，相對偏低。該路線以現有運量來看，公車即可滿足需求，輕軌也會評估都市計畫及周邊站點開發衍生的未來性。
立委洪孟楷表示，鐵道局認為路線不賺錢運量不足，營運恐不敷成本，不接受新北市府以土地開發收益彌補虧損的做法，堅持營運本身必須達到平衡，但泰板輕軌途經人口密集區，具發展潛力。
立委蘇巧慧說，要公共運輸先確定會賺錢才蓋，還是即使賠錢，為了居民交通需求先蓋，思維不同，她主張以人的使用需求優先，後續如何營運再想辦法。
