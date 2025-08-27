北市智能機器狗 巡檢人行道

北市人行環境巡查過去採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，但有些道路狹小，難以進入，副市長李四川昨表示，引進一台「智能機器狗」協助巡查，搭載光學全景調查系統能360度建模、自動通報缺失，還能及時蒐集數據。

李四川昨以影片介紹智能機器狗，並帶著它到市府前的人行道巡視，機器狗隨著李四川的腳步起身，並穩定行走，展現北市府在人行環境治理的創新應用。

李四川表示，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。以往車輛無法進入、需要人工調查的狹窄人行道，它都能靈活走進去，效率大幅提升。

新工處表示，北市早期的人行環境巡查都採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，不過因有的人行道無法行駛自行車，仍須人工背機器巡查。

新工處說，機器狗設備是由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，導入加拿大FLIR高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。

新工處指出，目前智能機器狗已協助巡查，未來希望在北市人行道都普查完後，建立人行道電腦模型，就可以透過這電腦模型規畫巡查路線，由機器狗自己巡查。

