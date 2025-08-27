快訊

南勢國中校舍使照 快開學還沒好

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北南勢國中即將迎來第一批學生，但民代質疑，新校舍還未走完使照程序。圖／新北新工處提供
新北南勢國中即將迎來第一批學生，但民代質疑，新校舍還未走完使照程序。圖／新北新工處提供

新北林口區發展快速，3所國中皆滿額，市府與中央斥資17億建南勢國中，但開學在即，還在跑使用執照程序，議員批，屆時數百名師生難道要戴工程帽在工區上課嗎？教團也稱，師生安全不容閃失。教育局允諾，9月1日定能順利開學。

南勢國中是林口區第4所國中，結合幼兒園、托育中心及托老中心等公共福利設施，採三階段施工，今年8月底將先完成行政大樓、七年級教室，並招收7年級生。第二階段完成八、九年級的教室樓、專科教室及體育館，第三階段重點是操場、風雨球場、社福大樓及通學廊道等。

「孩子形同在工區上課。」議員陳明義質疑，新校舍還沒有取得使用執照，連返校日也延後，剩不到一周就要開學，市府內部還要核對副本，師生難道要戴工程帽在工區上課嗎？相關水電等是否已經建置到位？種種安全疑慮讓家長不放心。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，多數家長對新校舍其實又愛又怕，畢竟新校舍沒經歷地震、風災等考驗，需要仔細驗收，校舍及師生安全不容有閃失，雖有缺工缺料困境，但是還要避免工程拖太慢。

工務局長馮兆麟回應，原則上使照前天已核定，只要與廠商核對確認副本後沒問題，用印完畢就算核定，電力設備也已經跟台電申請，學生安全部分，包括頂樓等維護設施也全面修正。

教育局長張明文說，近日已赴學校了解情況，學校師資已到齊，共招收12班、330名學生，紓解龍年學生數暴增情況，工程處於最後收尾階段，也落實校園安全檢測與工區分隔，9月1日可順利開學，也會開說明會，帶家長實際查看校舍，在確保安全無虞下開學。

南勢國中校長謝建成說，因戶外景觀工程進度還需要優化，因此將新生訓練順延至周五，帶家長看新校舍外，還有區隔一、二期工程的安全圍籬，讓家長放心。二期工程的體育館最快今年底可以完工，在此之前會運用資訊教室及多功能教室作為體適能場域，穿堂、校門口廣場也是活動空間。

