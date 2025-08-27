快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／蔣萬安走台步 挺在地設計師

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
記者邱書昱／攝影
記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安（左二）昨出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作的銀色罩衫、科技感十足墨鏡、寬鬆感的黑色褲子，腳踩如同泡泡的鞋款，滿滿未來感元素上身，嚴肅走台步，力挺台灣在地設計師。但致詞時，他不小心「破功」笑出來說，當時看到衣服超驚嚇，設計師一直給心理建設才穿上。

延伸閱讀

設計師服套上身...蔣萬安板起臉走台步 下一秒破功「忍不住想笑」

東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功

蔣萬安：北市增編6億預算付學校電費 不能苦孩子

教育部不補助學校電費 蔣萬安說重話：為何一刀砍向孩子權益

相關新聞

泰板輕軌卡關 市府9月送修正報告

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，鐵道局長楊正君指，泰板輕軌可行性研究報告被退回關鍵，是因市府將土地開發效益...

北市智能機器狗 巡檢人行道

北市人行環境巡查過去採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，但有些道路狹小，難以進入，副市長李四川昨表示，引進一...

南勢國中校舍使照 快開學還沒好

新北林口區發展快速，3所國中皆滿額，市府與中央斥資17億建南勢國中，但開學在即，還在跑使用執照程序，議員批，屆時數百名師...

廣角鏡／蔣萬安走台步 挺在地設計師

台北市長蔣萬安（左二）昨出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作的銀色罩衫、科技感十足墨鏡、寬鬆感的黑色褲...

30年沒紅綠燈 玉成國小通學路將改善

北市部分交通設計待改善，南港路三段80巷附近因辦公人潮陸續進駐湧入車流，附近又有玉成國小為通學重要路口，卻沒紅綠燈號誌，...

新北瑞芳吉安里強化公園花台整頓 打造孩童安心遊憩空間

新北市瑞芳區吉安里兒童遊戲公園的花台雖有定期維護，但因近期氣候濕熱、花草生長快速，導致雜草叢生，不僅環境景觀不佳，也可能成為蚊蟲孳生溫床，影響孩童遊憩安全與環境衛生。為進一步改善景觀，吉安里長謝永昌今(26)日偕同志工展開加強清理行動，讓社區公園煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。