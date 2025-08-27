廣角鏡／蔣萬安走台步 挺在地設計師

台北市長蔣萬安（左二）昨出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作的銀色罩衫、科技感十足墨鏡、寬鬆感的黑色褲子，腳踩如同泡泡的鞋款，滿滿未來感元素上身，嚴肅走台步，力挺台灣在地設計師。但致詞時，他不小心「破功」笑出來說，當時看到衣服超驚嚇，設計師一直給心理建設才穿上。

