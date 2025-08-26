潮台北國際論壇9/4登場 坂本龍一合作導演將出席與談
北市文化局今天表示，2025潮台北國際論壇將在9月4、5日登場，曾與坂本龍一合作的製作人暨導演Todd Eckert、卡莉怪妞MV藝術總監增田賽巴斯汀等人，將暢談潮流與策展思考。
台北市文化局發布新聞指出，2025潮台北TRENDYTAIPEI從8月25日至9月7日展開，今年最受矚目的潮對流 TRENDY Fusion系列活動，將於台北101五樓双融域 AMBI SPACE ONE舉行，計有4大系列。
依照時序，首先是8月25日到9月7日舉行的台北潮流沉浸展TRENDY Showcase，是全台唯一以5G＋4K技術打造全沉浸式空間來策劃五面投影，透過多元跨界，匯聚展出台北的音樂、藝術、視聽、科技與時尚的精華。
接著是8月27到29日及9月1到2日展開的趨勢焦點TRENDY Talk，將由智崴集團董事長歐陽志宏與宏碁台灣區營運長張世欣，分享北捷智慧列車裸視3D技術。金曲製作人陳建騏與故事工廠創辦人林佳鋒，將深入剖析創作策略與跨平台內容延伸。
以及台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君、Vogue＆GQ董事總經理暨發行人劉震紳等品牌代表，以及NFT、區塊鏈、VTuber、永續領域等專家，將展開13場論壇。
最受矚目的是9月4、5日登場的國際論壇TRENDYForum，將由英國殿堂級、百年錄音室Abbey RoadStudios董事總經理Sally Davies 暢談歷久彌新、再創傳奇之道。來自紐約、曾與音樂大師坂本龍一共同創作「鏡Kagami」的製作人暨導演Todd Eckert，將分享科技結合藝術的策展思考。
卡莉怪妞MV藝術總監增田賽巴斯汀（SebastianMasuda）將暢談「可愛（KAWAII）文化」如何跨域音樂、藝術、時尚，影響世界。韓國唯一協助身障藝人經營演藝事業的韓國男團Big Ocean經紀公司，在歐美引起迴響，其執行長Cha Haley將公開如何以AI科技與音樂打造偶像團體。
最後是9月6日晚間的沉浸沉靜TRENDY Live，創作歌手黃玠將帶領樂手團隊，透過民謠溫暖的嗓音、精選編排的曲目、五面環繞的自然光影與音樂，帶來視覺與音樂的饗宴。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言