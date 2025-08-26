潮台北國際論壇9/4登場 坂本龍一合作導演將出席與談

北市文化局今天表示，2025潮台北國際論壇將在9月4、5日登場，曾與坂本龍一合作的製作人暨導演Todd Eckert、卡莉怪妞MV藝術總監增田賽巴斯汀等人，將暢談潮流與策展思考。

台北市文化局發布新聞指出，2025潮台北TRENDYTAIPEI從8月25日至9月7日展開，今年最受矚目的潮對流 TRENDY Fusion系列活動，將於台北101五樓双融域 AMBI SPACE ONE舉行，計有4大系列。

依照時序，首先是8月25日到9月7日舉行的台北潮流沉浸展TRENDY Showcase，是全台唯一以5G＋4K技術打造全沉浸式空間來策劃五面投影，透過多元跨界，匯聚展出台北的音樂、藝術、視聽、科技與時尚的精華。

接著是8月27到29日及9月1到2日展開的趨勢焦點TRENDY Talk，將由智崴集團董事長歐陽志宏與宏碁台灣區營運長張世欣，分享北捷智慧列車裸視3D技術。金曲製作人陳建騏與故事工廠創辦人林佳鋒，將深入剖析創作策略與跨平台內容延伸。

以及台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君、Vogue＆GQ董事總經理暨發行人劉震紳等品牌代表，以及NFT、區塊鏈、VTuber、永續領域等專家，將展開13場論壇。

最受矚目的是9月4、5日登場的國際論壇TRENDYForum，將由英國殿堂級、百年錄音室Abbey RoadStudios董事總經理Sally Davies 暢談歷久彌新、再創傳奇之道。來自紐約、曾與音樂大師坂本龍一共同創作「鏡Kagami」的製作人暨導演Todd Eckert，將分享科技結合藝術的策展思考。

卡莉怪妞MV藝術總監增田賽巴斯汀（SebastianMasuda）將暢談「可愛（KAWAII）文化」如何跨域音樂、藝術、時尚，影響世界。韓國唯一協助身障藝人經營演藝事業的韓國男團Big Ocean經紀公司，在歐美引起迴響，其執行長Cha Haley將公開如何以AI科技與音樂打造偶像團體。

最後是9月6日晚間的沉浸沉靜TRENDY Live，創作歌手黃玠將帶領樂手團隊，透過民謠溫暖的嗓音、精選編排的曲目、五面環繞的自然光影與音樂，帶來視覺與音樂的饗宴。

