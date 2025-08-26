潮台北亞洲音樂節將登場 8/29晚起交通管制

快訊

中央社／ 台北26日電

台北市文化局今天表示，因應潮台北「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」於8月30、31日舉行，市民大道八段將納入活動使用，8月29日晚上9時起到9月1日凌晨4時實施交管，請民眾注意。

文化局發布新聞稿指出「2025 潮台北TRENDYTAIPEI- JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30日至31日在台北流行音樂中心登場，活動時間為8月30日上午11時至晚間10時（跨夜DJ演出至隔日凌晨2時），以及8月31日上午11時至晚間10時，

8月31日匯集亞太10國，包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲等，逾50組音樂人演出獨立、流行、搖滾、嘻哈、電子等多元曲風。

文化局說，因為向陽路至南港路二段178巷的市民大道八段，將規劃成北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區使用，交通管制措施於將於8月29日晚間9時至9月1日凌晨4時實施，提醒民眾、用路人注意。

其次，管制時段行經活動區域的小12公車將取消部分站位，並改道行駛；取消站位包括南港高中（市民大道）（往東）、台北流行音樂中心（雙向）、市民大道八段（雙向）。

管制區內YouBike微笑單車2.0「台北流行音樂中心（南港路）」及「台北流行音樂中心（市民大道） 」，以及市民大道八段（南基地東側）的計程車招呼站，也將暫停使用。

文化局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往，以確保交通順暢。針對在SUB場館舉辦的跨夜DJ演出，將在8月30日晚上10時至隔天凌晨2時舉行，文化局建議散場後使用代駕或計程車服務，切勿酒後駕車。

文化局 馬來西亞 台北流行音樂中心

相關新聞

設計師服套上身...蔣萬安板起臉走台步 下一秒破功「忍不住想笑」

台北市長蔣萬安今天出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作，板起了模特兒的臉，戴上墨鏡，換上充滿未來科技感...

圓山舊兒童樂園再活化？ 文化局：圓山考古遺址不宜高度開發

位於圓山的兒童樂園舊址是許多民眾童年回憶，在樂園搬遷後市府曾嘗試招商活化卻未有下文，議員建議，可從文化保存與城市記憶的角...

新北區區有性別友善廁所未達成 綠議員促加速

性別平等，新北市議員山田摩衣今天質詢指出，新北市已推動「性別友善廁所標章計畫」，但目前所有行政區，仍有部分地區未完成至少...

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元...

三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化...

三重區興穀國小停車場完工 9/1起免費停車一個月

新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，侯友宜市長25日特別前往視察並與興穀國小棒球隊舉辦一場友誼賽，體驗嶄新的運動場地。侯友宜市長當場宣布，興榖國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免

