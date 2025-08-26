潮台北亞洲音樂節將登場 8/29晚起交通管制

台北市文化局今天表示，因應潮台北「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」於8月30、31日舉行，市民大道八段將納入活動使用，8月29日晚上9時起到9月1日凌晨4時實施交管，請民眾注意。

文化局發布新聞稿指出「2025 潮台北TRENDYTAIPEI- JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30日至31日在台北流行音樂中心登場，活動時間為8月30日上午11時至晚間10時（跨夜DJ演出至隔日凌晨2時），以及8月31日上午11時至晚間10時，

8月31日匯集亞太10國，包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲等，逾50組音樂人演出獨立、流行、搖滾、嘻哈、電子等多元曲風。

文化局說，因為向陽路至南港路二段178巷的市民大道八段，將規劃成北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區使用，交通管制措施於將於8月29日晚間9時至9月1日凌晨4時實施，提醒民眾、用路人注意。

其次，管制時段行經活動區域的小12公車將取消部分站位，並改道行駛；取消站位包括南港高中（市民大道）（往東）、台北流行音樂中心（雙向）、市民大道八段（雙向）。

管制區內YouBike微笑單車2.0「台北流行音樂中心（南港路）」及「台北流行音樂中心（市民大道） 」，以及市民大道八段（南基地東側）的計程車招呼站，也將暫停使用。

文化局呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往，以確保交通順暢。針對在SUB場館舉辦的跨夜DJ演出，將在8月30日晚上10時至隔天凌晨2時舉行，文化局建議散場後使用代駕或計程車服務，切勿酒後駕車。

商品推薦