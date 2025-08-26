性平無所不在 新北汐止崇德社區辦性別友善種子培訓

為了推廣性別友善社區，今(26)日汐止區崇德社區發展協會舉辦培力訓練課程，邀請汐止區各社區協會一起參加，性平無所不在，透過種子培訓，讓社區居民加強性別友善觀念、促進社區居民具有性別敏感度，共同營造性別平等的生活環境，落實性平生活化。

這一場在汐止區崇德市民活動中心舉辦的性別友善社區培力課程，由崇德社區發展協會主辦，邀請汐止區包括江北、幸福、秀峰、康福、福興、北峰等社區發展協會參加，為期2天的課程，今天是由從106年就開始推動性平的鶯歌區建德社區發展協會執行長林郁君擔任講師，課堂上進行性別友善社區實務案例分享，也和現場的學員交流一起探討。

鶯歌區建德社區發展協會執行長林郁君表示，一開始在推的時候，大家會覺得什麼是性平，這個議題好空洞，所以，是從日常生活中去推動，比如說很多事情是由女性來專屬，就希望透過推動性平，讓像是煮飯、拿針線縫補扣子等等，這些事務也由男性來加入，並且支持女性發展他們的經濟自主等等，在推動性別友善不單單是在自己的社區，也要跨出自己的場域，讓新北市甚至全台灣都能重視，今天來到汐止也是希望透過汐止各社區，讓性平觀念，除了社區、家庭以外，能夠擴展到各個角落。

崇德社區發展協會理事長蘇宏杰指出，在過去農業社區時代，重男輕女觀念很嚴重，發現在近幾年兩性平等議題一直被關注，在兩性平等方面還是需要去推行去推動，今天就邀請了汐止區很多的社區發展協會一起來，聽聽建德社區發展協會在推動性別友善社區是怎麼做的，一起學習，希望藉由今天的課程，讓性別友善落實到各社區，灑下性平的種子讓它發芽。

