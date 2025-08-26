聽新聞
新北區區有性別友善廁所未達成 綠議員促加速
性別平等，新北市議員山田摩衣今天質詢指出，新北市已推動「性別友善廁所標章計畫」，但目前所有行政區，仍有部分地區未完成至少一間性別友善廁所的設置，呼籲市府應加速執行，並建議所有性別友善廁所都應提供免費生理用品，同時檢討男女廁比例失衡的問題，力拚在今年底前全面完成設置。
環保局長程大維表示，會加速推動友善廁所年底前完成每一行政區的設置，輔導改善提升服務水準。
山田摩衣指出，新北市已建檔公廁總數達 5973 座，其中有 5414 座獲評為特優級，比例高達九成，成績不錯。但可惜宗教類場所的公廁表現相對落後，不僅特優率較低，甚至部分廁所在評鑑中還出現退步的情形。
對此，山田摩衣要求市府輔導單位必須更加積極，協助宗教團體及管理單位改善設施，確保公廁品質符合市民期待。
山田摩衣強調，公共廁所不僅是基本的城市服務，更是檢驗一座城市文明與進步的重要指標。新北市作為全國人口最多的城市，應該成為全台推動性別友善與公共服務品質的領頭羊，展現新北對多元族群及性別平等的重視。
