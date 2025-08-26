新北汐止中興里排舞班開課10年 媽媽越跳越美麗

汐止區中興市民活動中心使用率很高，星期一到星期六都有課程活動，其中國際排舞班，開課10年了，吸引不少婆婆媽媽參加，時間一到，大家跟著音樂跳舞，直說可以活動活動，感覺更健康。

中興里國際排舞班，每週上三堂課，媽媽們來這裡跟著音樂跳舞，熱情有活力，還能交朋友，最重要的是越跳越美麗，上課時間一到，輕快的音樂一下，一群中興里的里民，就跟老師跳舞，氣氛好歡樂。

中興里長蔡振國表示，活動中心使用率很高，星期一到六都排的滿滿的，有排舞、韻律、長生學、還有街舞，最重要的是里內的媽媽們常來跳舞動一動，對身體健康也很好，長生學則是針對老人家的筋骨放鬆，保健筋骨，所以中興里活動中心場地都很活用，針對多元課程有興趣的，都可以來報名。

中興里國際排舞班老師指出，每個禮拜的三、四、五都有上課，學的是國際排舞，在這邊已經有10年了，大致都是年紀比較大的，所以來這裡上課動一動，健康活化腦筋，比較不會退化，非常的好，有機會的話，喜歡跳舞的人，希望大家都能來參加。

學員說，已經參加好幾年了，主要是想要來運動，家庭主婦想說空檔的時間來運動又可以瘦身，是一舉兩得的事情，還有也可以交朋友，大家一起互動，真的很好，還能越跳越美麗。

