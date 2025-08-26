新北三芝福成社區性別友善 女性學修車男性學縫補

三芝福成社區發展協會近來開設特別的性別友善課程，在汽機車修理課堂的現場，可以見到許多女性學員的面孔，但是換個鏡頭來到針線縫補的課堂現場，則是看到許多男性學員的身影。福成社區希望透過舉辦性別友善的主題課程，讓性別平等的觀念普及，並且也打破性別的刻板印象，學習不同性別各自擅長的領域。

福成社區發展協會理事長鄭進成說，日常生活中常常碰的狀況，像是汽機車的故障訊號，通常都是男生擅長排除，不過透過社區課程，邀請女生一起來學習，未來在道路上發生故障，簡單的問題女生也可以自己排除障礙，反之社區的縫補課程則是可以讓男生碰上簡單的衣物縫補可以自己動手做。

縫縫補補的課程是由專業的講師來教學，目標要製作全手工縫製的飯糰三角包，應用平針縫、回針縫與藏針縫等基本的縫補技巧，縫製出收納小物好用的飯糰三角包。

福成社區發展協會理事長鄭進成表示，福成社區辦理過很多活動，但是性別友善的活動內容相對較少。這次一連舉辦三堂不同主題的性別友善課程，讓社區成員不論是男女都可以輕鬆學會修車技巧與手工針線活，要讓大家在日常中就有性別平等的友善感受。

