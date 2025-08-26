設計師服套上身...蔣萬安板起臉走台步 下一秒破功「忍不住想笑」
台北市長蔣萬安今天出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作，板起了模特兒的臉，戴上墨鏡，換上充滿未來科技感的服飾走台步，力挺台灣在地設計師。但致詞時，他不小心破功笑出來說，當時看到衣服超驚嚇，設計師一直給予心理建設才穿上。
替蔣萬安量身打造的衣服是由2024年金獎設計師陳聖元創作，科技感十足墨鏡、身著銀色罩衫，下擺著寬鬆感的黑色褲子，腳踩如同泡泡的鞋款，滿滿未來感元素上身，臉上收起平時以往的笑臉走台步。
不過，致詞時候破功，蔣萬安笑說，設計師給他許多心理建設，最後叮嚀墨鏡戴上後就不能笑，「但我還是忍不住想笑。」
他也說，這身行頭也是與設計師二度在辦公室討論，「第一次討論時我滿臉狐疑、疑惑，第二次則是滿滿驚嚇，因為真的和平時穿著西裝很不同。」
蔣萬安說，這是連續三年舉辦「台北好時尚」，今年以「Urban Mirage城市幻象」為主題，讓設計師們無限想像心中的夢幻城市發揮創意，也是展現在地優秀的設計師創意。
北市商業處表示，今年首創新生代模特兒選拔，選出10位具有潛力的模特兒，身穿今年入圍設計師之服飾登上台北好時尚舞台走秀，市府為培育時尚人才，累計培育超過 150 位新銳設計師，其中就有15位設計師作品登上紐約、巴黎、倫敦、上海等國際時裝週舞台。
商業處，市府將持續整合產業資源，協助台北好時尚新銳設計師發展，讓更多台灣設計能量被國際看見。
