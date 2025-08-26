民俗月普渡物資送暖 新北三芝信天宮捐白米萬斤

農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會。在三芝區的北極信天宮於農曆七月的第一週就辦理了普渡法會，法會結束後也趁著物資新鮮趕緊分送給需要的機構與團體。今年總共捐贈上萬斤的白米與物資，要來幫助需要的弱勢家戶。

三芝北極信天宮主委蘇洺湫說，這些物資都是信眾合力供奉捐贈，希望在農曆七月普渡保佑平安之餘，也將供品物資捐出做愛心。而今年捐出上萬斤白米與價值7、80萬的罐頭、麵條等物資，預計有12個機構團體受惠。

信天宮趁著物資新鮮請公益機構團體來搬運，而公益機構團體也在現場頒贈感謝狀感謝信天宮每年都有大批物資的捐贈，讓公益機構團體所照顧的弱勢家戶都能感受到來自社會的溫暖與關懷。

