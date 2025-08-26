民俗月普渡物資送暖 新北三芝信天宮捐白米萬斤
農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會。在三芝區的北極信天宮於農曆七月的第一週就辦理了普渡法會，法會結束後也趁著物資新鮮趕緊分送給需要的機構與團體。今年總共捐贈上萬斤的白米與物資，要來幫助需要的弱勢家戶。
三芝北極信天宮主委蘇洺湫說，這些物資都是信眾合力供奉捐贈，希望在農曆七月普渡保佑平安之餘，也將供品物資捐出做愛心。而今年捐出上萬斤白米與價值7、80萬的罐頭、麵條等物資，預計有12個機構團體受惠。
信天宮趁著物資新鮮請公益機構團體來搬運，而公益機構團體也在現場頒贈感謝狀感謝信天宮每年都有大批物資的捐贈，讓公益機構團體所照顧的弱勢家戶都能感受到來自社會的溫暖與關懷。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言