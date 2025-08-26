新北平溪嶺腳里人行欄杆鏽蝕嚴重 改善工程進行中

三芝福成社區發展協會近來開設特別的性別友善課程，在汽機車修理課堂的現場，可以見到許多女性學員的面孔，但是換個鏡頭來到針線縫補的課堂現場，則是看到許多男性學員的身影。福成社區希望透過舉辦性別友善的主題課程，讓性別平等的觀念普及，並且也打破性別的刻板印象，學習不同性別各自擅長的領域。

2025-08-26 20:37