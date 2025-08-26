聽新聞
新北平溪嶺腳里人行欄杆鏽蝕嚴重 改善工程進行中
新北市平溪區106市道人行道旁欄杆因年久失修，加上當地氣候潮濕多雨，導致嚴重鏽蝕、破損，已有部分欄杆斷裂或傾斜，影響行人通行安全。考量該路段是平溪天燈節期間國內外遊客常經之廊道，新北市政府養護工程處目前進行改善工程，預計10月上旬完工。
欄杆多年來飽受風吹日曬與頻繁降雨侵蝕，鐵件表面大面積生鏽，部分接縫處已鏽蝕脫落，甚至可見支撐結構變形，鋼材表面斑駁不堪，行人倚靠時易有危險。尤其在梅雨與颱風季節，濕氣加重腐蝕速度，使得整體安全性大幅降低，不僅影響通行，也對當地觀光形象造成不良影響。
本次改善工程總長度約300公尺，將全面拆除原有鏽蝕欄杆，改以耐候性佳、設計符合人本安全的材質重建，並同步檢修人行道鋪面，提升整體通行品質。
平溪區長李天民與嶺腳里長陳銘哲也親自到場視察工程進度，並表示市府持續關注地方基礎建設安全，盼透過本次改善計畫，打造更安全、舒適的通行環境，迎接每年湧入的大量觀光人潮。
