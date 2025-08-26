快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

新北瑞芳吉安里強化公園花台整頓 打造孩童安心遊憩空間

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
志工們細心清理，讓原本雜亂的角落恢復整潔明亮。 圖／觀天下有線電視提供
志工們細心清理，讓原本雜亂的角落恢復整潔明亮。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳吉安里兒童遊戲公園的花台雖有定期維護，但因近期氣候濕熱、花草生長快速，導致雜草叢生，不僅環境景觀不佳，也可能成為蚊蟲孳生溫床，影響孩童遊憩安全與環境衛生。為進一步改善景觀，吉安里長謝永昌今(26)日偕同志工展開加強清理行動，讓社區公園煥然一新。

整頓行動的志工們手持鋸子、鏟子等工具，細心清除花台內快速蔓生的雜草與枯枝，讓原本雜亂的角落恢復整潔明亮。里長謝永昌表示，雖然平時已有定期維護，但面對植物快速生長，仍需加強人力整頓，感謝志工們無私投入，守護孩子的安全遊戲環境。

居民對於此次行動也給予正面肯定，表示整齊的公園空間不僅提升視覺美感，也讓家長帶孩子來玩時更安心。吉安里辦公處也強調，未來將持續檢視社區公共空間管理頻率與方式，確保公園機能與景觀品質兼顧。

吉安 瑞芳

延伸閱讀

以物品碰觸臀部…新北男涉街頭性騷女學生 辯稱只在捷運站步行

新北土城、中和2社宅案獲核定 最快115年動工

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

新北首座歲時祭儀廣場今動工 侯友宜加碼宣布調高原民領導人工作費

相關新聞

新北瑞芳吉安里強化公園花台整頓 打造孩童安心遊憩空間

新北市瑞芳區吉安里兒童遊戲公園的花台雖有定期維護，但因近期氣候濕熱、花草生長快速，導致雜草叢生，不僅環境景觀不佳，也可能成為蚊蟲孳生溫床，影響孩童遊憩安全與環境衛生。為進一步改善景觀，吉安里長謝永昌今(26)日偕同志工展開加強清理行動，讓社區公園煥然一新。

新北平溪嶺腳里人行欄杆鏽蝕嚴重 改善工程進行中

新北市平溪區106市道人行道旁欄杆因年久失修，加上當地氣候潮濕多雨，導致嚴重鏽蝕、破損，已有部分欄杆斷裂或傾斜，影響行人通行安全。考量該路段是平溪天燈節期間國內外遊客常經之廊道，新北市政府養護工程處目前進行改善工程，預計10月上旬完工。

民俗月普渡物資送暖 新北三芝信天宮捐白米萬斤

農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會。在三芝區的北極信天宮於農曆七月的第一週就辦理了普渡法會，法會結束後也趁著物資新鮮趕緊分送給需要的機構與團體。今年總共捐贈上萬斤的白米與物資，要來幫助需要的弱勢家戶。

新北三芝福成社區性別友善 女性學修車男性學縫補

三芝福成社區發展協會近來開設特別的性別友善課程，在汽機車修理課堂的現場，可以見到許多女性學員的面孔，但是換個鏡頭來到針線縫補的課堂現場，則是看到許多男性學員的身影。福成社區希望透過舉辦性別友善的主題課程，讓性別平等的觀念普及，並且也打破性別的刻板印象，學習不同性別各自擅長的領域。

新北汐止中興里排舞班開課10年 媽媽越跳越美麗

汐止區中興市民活動中心使用率很高，星期一到星期六都有課程活動，其中國際排舞班，開課10年了，吸引不少婆婆媽媽參加，時間一到，大家跟著音樂跳舞，直說可以活動活動，感覺更健康。

性平無所不在 新北汐止崇德社區辦性別友善種子培訓

為了推廣性別友善社區，今(26)日汐止區崇德社區發展協會舉辦培力訓練課程，邀請汐止區各社區協會一起參加，性平無所不在，透過種子培訓，讓社區居民加強性別友善觀念、促進社區居民具有性別敏感度，共同營造性別平等的生活環境，落實性平生活化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。