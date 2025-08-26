新北瑞芳吉安里強化公園花台整頓 打造孩童安心遊憩空間
新北市瑞芳區吉安里兒童遊戲公園的花台雖有定期維護，但因近期氣候濕熱、花草生長快速，導致雜草叢生，不僅環境景觀不佳，也可能成為蚊蟲孳生溫床，影響孩童遊憩安全與環境衛生。為進一步改善景觀，吉安里長謝永昌今(26)日偕同志工展開加強清理行動，讓社區公園煥然一新。
整頓行動的志工們手持鋸子、鏟子等工具，細心清除花台內快速蔓生的雜草與枯枝，讓原本雜亂的角落恢復整潔明亮。里長謝永昌表示，雖然平時已有定期維護，但面對植物快速生長，仍需加強人力整頓，感謝志工們無私投入，守護孩子的安全遊戲環境。
居民對於此次行動也給予正面肯定，表示整齊的公園空間不僅提升視覺美感，也讓家長帶孩子來玩時更安心。吉安里辦公處也強調，未來將持續檢視社區公共空間管理頻率與方式，確保公園機能與景觀品質兼顧。
