圓山舊兒童樂園再活化？ 文化局：圓山考古遺址不宜高度開發

位於圓山的兒童樂園舊址是許多民眾童年回憶，在樂園搬遷後市府曾嘗試招商活化卻未有下文，議員建議，可從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用，並委有文化局管理。文化局表示，該址屬國定考古遺址，具重要文資價值，不宜高密度開發。

「舊兒童樂園」於1934年由日本人建立，在1914年與圓山動物園合併管轄，中間雖一度改由私人經營但在1970年再與圓山動物園合併經營，直至1986年動物園遷址木柵，遺留的空地變為兒童樂園新園區，面積增至9.8公頃，1991年更名「台北市立兒童育樂中心」，2014年搬遷至士林。

議員陳重文表示，兒童舊樂園自1930年代設立以來，園區不僅是少數位於市中心的大型遊樂場域，更是台北城市發展與親子文化的重要見證，現階段由公園處維護，開放民眾免費使用，市府也曾嘗試以招商方式推動活化，但企業缺乏意願，進度有限。

陳重文說，若僅以商業角度來看待此園區，將忽略它所承載的歷史價值與市民情感，兒童舊樂園未來定位應由文化局接手主責，從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用，希望透過文化局的專業規畫，能妥善延續園區的歷史脈絡，並讓新世代在此空間中與老台北市民的共同記憶形成連結，體現公共文化資產的價值。

公園處表示，兒童舊樂園2016年移撥公園處管理，評估拆除部分設施並恢復綠地，保留兒童樂園的摩天輪及旋轉木馬做為公園地景設施，案址為國定圓山考古遺址，文化部於2021年訂定「國定圓山考古遺址保存計畫」指定範圍，目前公園處依遺址保存計畫維護及保全整體環境景觀。

文化局表示，「舊兒童樂園」現址屬於國定圓山考古遺址，具有重要文化資產價值，不宜高密度開發，現開放為市民日常休憩空間，文化局亦積極關注該場域活化運用，將適度規畫文化活動在此舉辦，使該地能兼具生活休閒與文化體驗。 台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。圖／公園處提供

