快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

圓山舊兒童樂園再活化？ 文化局：圓山考古遺址不宜高度開發

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。圖／公園處提供
台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。圖／公園處提供

位於圓山的兒童樂園舊址是許多民眾童年回憶，在樂園搬遷後市府曾嘗試招商活化卻未有下文，議員建議，可從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用，並委有文化局管理。文化局表示，該址屬國定考古遺址，具重要文資價值，不宜高密度開發。

「舊兒童樂園」於1934年由日本人建立，在1914年與圓山動物園合併管轄，中間雖一度改由私人經營但在1970年再與圓山動物園合併經營，直至1986年動物園遷址木柵，遺留的空地變為兒童樂園新園區，面積增至9.8公頃，1991年更名「台北市立兒童育樂中心」，2014年搬遷至士林。

議員陳重文表示，兒童舊樂園自1930年代設立以來，園區不僅是少數位於市中心的大型遊樂場域，更是台北城市發展與親子文化的重要見證，現階段由公園處維護，開放民眾免費使用，市府也曾嘗試以招商方式推動活化，但企業缺乏意願，進度有限。

陳重文說，若僅以商業角度來看待此園區，將忽略它所承載的歷史價值與市民情感，兒童舊樂園未來定位應由文化局接手主責，從文化保存與城市記憶的角度來經營與再利用，希望透過文化局的專業規畫，能妥善延續園區的歷史脈絡，並讓新世代在此空間中與老台北市民的共同記憶形成連結，體現公共文化資產的價值。

公園處表示，兒童舊樂園2016年移撥公園處管理，評估拆除部分設施並恢復綠地，保留兒童樂園的摩天輪及旋轉木馬做為公園地景設施，案址為國定圓山考古遺址，文化部於2021年訂定「國定圓山考古遺址保存計畫」指定範圍，目前公園處依遺址保存計畫維護及保全整體環境景觀。

文化局表示，「舊兒童樂園」現址屬於國定圓山考古遺址，具有重要文化資產價值，不宜高密度開發，現開放為市民日常休憩空間，文化局亦積極關注該場域活化運用，將適度規畫文化活動在此舉辦，使該地能兼具生活休閒與文化體驗。

台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。圖／公園處提供
台北市兒童樂園舊址承載許多老台北市民的童年回憶。圖／公園處提供

遺址 文化局 動物園

延伸閱讀

南科考古調查 挖出史前大面積魚鱗堆積

10國音樂人尬音樂！JAM JAM ASIA假日登場 這幾條路段封街狂歡

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

相關新聞

新北區區有性別友善廁所未達成 綠議員促加速

性別平等，新北市議員山田摩衣今天質詢指出，新北市已推動「性別友善廁所標章計畫」，但目前所有行政區，仍有部分地區未完成至少...

設計師服套上身...蔣萬安板起臉走台步 下一秒破功「忍不住想笑」

台北市長蔣萬安今天出席2025台北好時尚頒獎，他身著金獎設計師陳聖元創作，板起了模特兒的臉，戴上墨鏡，換上充滿未來科技感...

圓山舊兒童樂園再活化？ 文化局：圓山考古遺址不宜高度開發

位於圓山的兒童樂園舊址是許多民眾童年回憶，在樂園搬遷後市府曾嘗試招商活化卻未有下文，議員建議，可從文化保存與城市記憶的角...

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元...

三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化...

三重區興穀國小停車場完工 9/1起免費停車一個月

新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，侯友宜市長25日特別前往視察並與興穀國小棒球隊舉辦一場友誼賽，體驗嶄新的運動場地。侯友宜市長當場宣布，興榖國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。