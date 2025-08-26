新北土城、中和2社宅案獲核定 最快115年動工

新北市城鄉局表示，中和區盛昌段及土城區板院段2社宅案，今天獲內政部都市計畫委員會審議通過，最快明年動工，屆時將可提供逾千戶社宅，提供市民多元優質居住選擇。

新北市政府城鄉發展局發布新聞稿表示，中和盛昌段基地位於圓通路369巷一帶，鄰近國道3號中和交流道，面積為0.53公頃，現況為圓通停車場，未來預計興建約605戶社會住宅，同時提供220席以上公有汽車位，兼顧住戶與周邊居民的停車需求。

城鄉局表示，板院段社宅基地位於土城區金城路二段與青雲路交叉口，將從逾期車輛放置場變身為土城的社宅新地標，可提供約420戶社會住宅及220席公有汽車位，並考量社會服務需求，融入身心障礙者社區居住、日間照顧中心及團體家屋等公益性設施。

城鄉局表示，2處社宅皆以生態、淨零、無障礙等理念，取得綠建築、智慧建築、耐震、建築能效1級等4大標章認證，展現新北高標準的永續與安全的承諾，也將規劃充足的開放空間，不僅服務住戶，也歡迎周邊居民共享休憩場域，讓社宅成為促進社區共融的新據點。

