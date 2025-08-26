快訊

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，圖為去年派對場景。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元的在地文化。MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥也會上台帶動唱跳，區公所邀請民眾預留時間參加，更適合親子同行。

汐止區長林慶豐今天表示，仲夏音樂派對是汐止地區最讓人引頸期盼的年度音樂盛事。每年活動都邀在地學校、社團共同參與，今年共有4個社團和12所學校，帶來各式精采表演，包括旋律優美的陶笛、國樂與弦樂演奏，充滿活力的舞蹈演出，以及震撼全場的跳鼓隊、踢踏舞與旗舞。

區公所說，仲夏音樂派對活動從社區到校園一路串聯，最後齊聚在公所前廣場，打造屬於汐止的夏夜音樂殿堂。30日下午4時開場後，透過音樂與表演，展現汐止多元的在地文化，也讓學校與社團有更多發光發熱的舞台。

區公所表示，活動當天除了音樂演出，現場還有由各協辦單位設計的遊戲闖關活動，讓民眾可以在遊戲中學習知識，並能集點兌換可愛的造型汽球。當晚7時30分參加「最佳人氣獎」投票活動，為喜愛的表演學校投票加油，就有機會獲得冰涼杯等實用好禮。

區公所說，民眾只要追蹤臉書「汐止區公所──水返腳大小事」粉絲專頁，按讚並完成打卡，即可獲得抽獎券，30日下午5時30分前投入抽獎箱參加抽獎。活動現場將不定時抽出幸運觀眾，若唱號3次未在現場，將失去得獎機會。獎品包括液晶電視、藍牙耳機、家電等，讓大家欣賞表演，還有機會把大獎帶回家。

