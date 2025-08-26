快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計。圖／新北市市場處提供
新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計。圖／新北市市場處提供

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化交流、傳承的重要場域。

市長侯友宜表示，市府在2019年宣布推動「市場改造與改建計畫」，現在包含三峽公有市場在內，已完成14座市場的改造工程，並啟動9座市場改建，這次的改造工程攜手中央與地方，總共投入約1700萬元，共同打造更舒適便利的市場空間，期待讓市場更加貼近民眾需求、服務更加完善。

經濟發展局長盛筱蓉提到，三峽擁有歷史悠久的藍染工藝，講究「層層堆疊、反覆浸染」，希望透過這次的改造，讓市場成為文化的載體，傳承與融入這份藍染精神。建物改造設計上，以深藍色調和線條感呼應染布的層次感，搭配鄰近老街的紅磚意象，構成獨特的建築風格，希望未來整合市場與老街商圈，讓民眾遊逛消費的同時，也能看見三峽文化的縮影。

三峽市場自治會長李志信說到，市場不只是做生意的地方，看到這次的市場改造融入當地的藍染元素，不僅讓市場改造變得更美、更方便，也讓在地民眾更認識自己的家。

市場處補充，這次改造除了更新外觀門面，也加強了內部動線規畫、騎樓空間與指標系統的整合，讓市場變得更舒適與便利。

新北市議員江怡臻表示，三峽市場是三峽重要的採買地點，生意興隆，人潮洶湧，非常支持市府著手改造，也結合在地特色，增添三峽藍染意象。

江怡臻說，三峽市場ㄧ、二樓乾淨明亮，動線也整理得更清楚，獲得不少好評；至於許多民眾希望增加美食街，逛累了或吸引特地前來的民眾坐下來用餐，也進一步招攬更多美食進駐，期盼市府能再多多協調溝通，讓三峽民生經濟更為昌盛。

三峽 藍染

延伸閱讀

新北通過普發4.6萬？卓冠廷強調經議長裁示 江怡臻批卓瞎

為新北普發現金互槓 卓冠廷批藍沒人反對、江怡臻嗆先騙先贏嗎

新北綠總召指市長選舉藍營沒人 江怡臻：話沒聽懂就亂回

普發現金遲遲未定 新北藍黨團籲民進黨立即停止杯葛

相關新聞

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元...

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

為協助人行環境巡檢，北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調...

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

2萬杯Shot都乾掉 條通祭夏衝夜經濟振興在地酒吧

台北市中山區「條通商圈」為振興日式酒吧產業，今年開始舉辦「條通祭」活動，今年夏季更集結6大獨立樂團、47間酒吧、8家餐廳...

三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化...

三重區興穀國小停車場完工 9/1起免費停車一個月

新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，侯友宜市長25日特別前往視察並與興穀國小棒球隊舉辦一場友誼賽，體驗嶄新的運動場地。侯友宜市長當場宣布，興榖國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。