三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化交流、傳承的重要場域。

市長侯友宜表示，市府在2019年宣布推動「市場改造與改建計畫」，現在包含三峽公有市場在內，已完成14座市場的改造工程，並啟動9座市場改建，這次的改造工程攜手中央與地方，總共投入約1700萬元，共同打造更舒適便利的市場空間，期待讓市場更加貼近民眾需求、服務更加完善。

經濟發展局長盛筱蓉提到，三峽擁有歷史悠久的藍染工藝，講究「層層堆疊、反覆浸染」，希望透過這次的改造，讓市場成為文化的載體，傳承與融入這份藍染精神。建物改造設計上，以深藍色調和線條感呼應染布的層次感，搭配鄰近老街的紅磚意象，構成獨特的建築風格，希望未來整合市場與老街商圈，讓民眾遊逛消費的同時，也能看見三峽文化的縮影。

三峽市場自治會長李志信說到，市場不只是做生意的地方，看到這次的市場改造融入當地的藍染元素，不僅讓市場改造變得更美、更方便，也讓在地民眾更認識自己的家。

市場處補充，這次改造除了更新外觀門面，也加強了內部動線規畫、騎樓空間與指標系統的整合，讓市場變得更舒適與便利。

新北市議員江怡臻表示，三峽市場是三峽重要的採買地點，生意興隆，人潮洶湧，非常支持市府著手改造，也結合在地特色，增添三峽藍染意象。

江怡臻說，三峽市場ㄧ、二樓乾淨明亮，動線也整理得更清楚，獲得不少好評；至於許多民眾希望增加美食街，逛累了或吸引特地前來的民眾坐下來用餐，也進一步招攬更多美食進駐，期盼市府能再多多協調溝通，讓三峽民生經濟更為昌盛。

