三重區興穀國小停車場完工 9/1起免費停車一個月

新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，侯友宜市長25日特別前往視察並與興穀國小棒球隊舉辦一場友誼賽，體驗嶄新的運動場地。侯友宜市長當場宣布，興榖國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免費停車一個月。

侯友宜市長表示，興穀國小位於正在開發中的二重疏洪道重劃區，校舍鄰近市定古蹟先嗇宮，及興建中的三重第二行政中心，整體發展帶動人口大幅成長，不論是宗教活動、未來洽公人潮及商業行為將有大量停車需求。興穀國小操場共構地下停車場工程由新工處代辦興建，交通局導入智慧化停車管理，除了緩解在地停車需求，同時也提升停車場服務品質。地面層為興穀國小全新操場，並因應學校特色運動亮點設置棒球練習場，讓學童有完整運動空間也讓棒球隊有專屬訓練基地。

工務局長馮兆麟表示，興穀國小校舍改建工程提供嶄新的校舍及運動空間，也讓社區有了公園、社福大樓及停車場，使校園改建的效益從學齡到全齡、從學區擴大到社區，創造學校與社區共好共榮的願景。

新工處長簡必琦說明，本工程是興穀國小校舍改建的最後一塊拼圖，完工後提供學生完整運動空間及教學場所；地下停車場則可提供329個汽車位及70個機車位，且特別設計透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場和周邊環境結合，並創造人行友善街角廣場，兼具滿足民眾停車需求及駐足休憩的最佳環境。

