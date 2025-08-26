2萬杯Shot都乾掉 條通祭夏衝夜經濟振興在地酒吧

台北市中山區「條通商圈」為振興日式酒吧產業，今年開始舉辦「條通祭」活動，今年夏季更集結6大獨立樂團、47間酒吧、8家餐廳，以及在地文化講座，不僅期盼衝夜經濟，更是將在地特色日式文化介紹給旅人。

條通祭主辦方介紹，在22日的活動是邀請怕胖團、南西肯恩、VH、好樂團、ゲシュタルト乙女等在林森公園開唱，舞台搖滾區外側設有精選文創、美食市集，結合威士忌蘇打暢飲與合作酒吧優惠，民眾一邊隨音樂搖擺，一邊享受特色小食。

另外，23日的微醺散步則是串聯47間合作酒吧、8家餐廳，參與者可在店家享用免費Shot或兌換特色餐點。主辦方統計，所有合作店家替民眾倒了2萬3000杯Shot，為條通商圈帶來大量人潮，參與者盛讚，不只是喝酒，條通祭是用腳步認識一個區域文化的活動。

條通祭主理人王凱立說，微醺散步的目的，是讓大家在歡樂中發現條通的多樣性，希望每個人都能找到屬於自己的店，認識在地店家，並透過互動建立新的連結，並發現這片街區的魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康 現場也有變裝皇后跟著民眾參加「酒精路跑」。圖／比諾托克整合行銷有限公司提供

