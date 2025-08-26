快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道巡檢。圖／北市副市長李四川提供
北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道巡檢。圖／北市副市長李四川提供

為協助人行環境巡檢，北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道巡檢等。會先於中山大同、松山信義等區協助道路巡檢業務。

北市副市長李四川今天也在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，表示這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。

新工處表示，台北市早期的人行環境巡查都是採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，不過因有的人行道無法行駛自行車，仍須由人工背機器巡查，這個「智能機器狗」就是市府的委外廠商根據成效式契約，採購機器狗並自行研發，用於協助人行環境巡查。

新工處說，這個機器狗設備是由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，導入加拿大FLIR高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。以往車輛無法進入、必須依靠人工調查的狹窄人行道，如今它都能靈活穿梭，讓效率大幅提升。

目前已經開始運用智能機器狗協助人行環境巡查，未來是希望在台北市人行道都普查完之後，建立人行道電腦模型，未來就可以透過這個電腦模型規畫巡查路線，由機器狗自己去巡查。

「台北要進步，就要敢於創新。」李提到，這項技術不僅讓人行道調查更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧、永續的城市。

北市副市長李四川今在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。圖／北市副市長李四川提供
北市副市長李四川今在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。圖／北市副市長李四川提供

人行道 機器狗 北市府

延伸閱讀

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

李四川不排斥選新北 蔣萬安今天不唱歌改用12字稱讚

為愛放手？李四川鬆口不排斥選新北 蔣萬安反應曝光

幕後／漢子與川伯有情結？一張圖透露兩人「氣口相投」同掛人

相關新聞

汐止仲夏音樂派對周末登場 公所邀民眾聽音樂抽液晶電視

新北市汐止區年度音樂盛會「仲夏音樂派對」，30日下午在汐止區公所前廣場登場，安排在地社團與學生團體同台演出，展現汐止多元...

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

為協助人行環境巡檢，北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調...

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府...

2萬杯Shot都乾掉 條通祭夏衝夜經濟振興在地酒吧

台北市中山區「條通商圈」為振興日式酒吧產業，今年開始舉辦「條通祭」活動，今年夏季更集結6大獨立樂團、47間酒吧、8家餐廳...

三峽公有市場改造新開幕 藍染元素融入市場美學

三峽公有市場啟用已久，新北市市場處推動改造工程，攜手三角湧文化協進會，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化...

三重區興穀國小停車場完工 9/1起免費停車一個月

新北市三重區興穀國小操場共構地下停車場工程完工，侯友宜市長25日特別前往視察並與興穀國小棒球隊舉辦一場友誼賽，體驗嶄新的運動場地。侯友宜市長當場宣布，興榖國小地下停車場將於9月1日起試營運，提供民眾免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。