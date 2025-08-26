影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查
為協助人行環境巡檢，北市府創新引進智能機器狗協助人行道路巡查，新工處表示，目前僅一台，用於協助以往車輛無法進入、需人工調查的狹窄人行道巡檢等。會先於中山大同、松山信義等區協助道路巡檢業務。
北市副市長李四川今天也在臉書介紹北市府智慧城市的可愛巡檢機器狗，表示這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。
新工處表示，台北市早期的人行環境巡查都是採人工，後來改由車輛巡查路面、自行車巡查人行道，不過因有的人行道無法行駛自行車，仍須由人工背機器巡查，這個「智能機器狗」就是市府的委外廠商根據成效式契約，採購機器狗並自行研發，用於協助人行環境巡查。
新工處說，這個機器狗設備是由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，導入加拿大FLIR高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。以往車輛無法進入、必須依靠人工調查的狹窄人行道，如今它都能靈活穿梭，讓效率大幅提升。
目前已經開始運用智能機器狗協助人行環境巡查，未來是希望在台北市人行道都普查完之後，建立人行道電腦模型，未來就可以透過這個電腦模型規畫巡查路線，由機器狗自己去巡查。
「台北要進步，就要敢於創新。」李提到，這項技術不僅讓人行道調查更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧、永續的城市。
