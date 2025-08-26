北市領重陽禮金免出門 敬老卡嗶手機軟體即可領

快訊

中央社／ 台北26日電

悠遊卡公司今天表示，北市滿65歲長者9月1日起可領取重陽敬老金，今年透過手機悠遊付APP的悠遊卡加值機嗶卡也能領；9月間嗶卡領取者即可抽獎，最高可獲新台幣8888元現金。

悠遊卡公司表示，符合領取重陽禮金資格者，可持台北市敬老卡或愛心悠遊卡，到全台四大超商、全台美廉社門市，以及台北捷運各車站的悠遊卡加值機嗶卡領取。

悠遊卡公司說，今年新增便民領取方式，9月1日起，使用手機「悠遊付」APP軟體的「悠遊卡加值機」功能嗶卡，也能領取；凡持有2014年11月起領用，且為黃色或藍色卡面，印有「台北卡」字樣的敬老悠遊卡者，不必出門，即可使用手機軟體領取重陽禮金1500元，年滿85歲至98歲長者可領3000元。

悠遊卡公司提醒，9月1日至30日止，以「嗶卡」方式領取重陽禮金，即可參加抽獎，獎項包含頭獎8888元、二獎6666元、三獎500元及四獎300元，總獎金超過50萬元，預計抽出200名，中獎名單10月27日公告。

此外，悠遊卡公司今年結合15大通路，包含四大超商、家樂福、美廉社、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、宜蘭傳藝園區，以及環球購物中心等，推出行銷活動，讓重陽禮金消費加值，優惠活動包含買一送一、優惠價等。

悠遊卡 美廉社 台北捷運

