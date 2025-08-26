快訊

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
台中市今年5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，但因虧損嚴重已經停駛。圖／台中市政府提供
台中市今年5月起推出「極光黑」雙層觀光巴士餐車，包含午餐與晚餐，但因虧損嚴重已經停駛。圖／台中市政府提供

台中市雙層觀光巴士去年底試營運，雙層觀光餐車今年5月也上路，吸引不少人搭乘體驗，但因觀光巴士虧損嚴重，加上承租車輛的華府旅行社與營運的三晉整合營銷公司爆發合約糾紛，兩車最近已經雙雙停駛，也讓未搭乘過的民眾感到惋惜。

雙層觀光巴士由華府旅行社向三晉公司承租車輛，去年11月在台中試營運，雙層觀光餐車則由三晉公司自己營業。華府旅行社總經理陳育琳表示，華府與三晉的觀光巴士合約到今年底，但8月11日突然收到三晉要求終止營運的公文，指合約到8月15日，若要續租，就要改與三重客運承租。

陳育琳說，雙層觀光巴士營運後持續虧損，但三晉只發公文就片面解約，百萬的押金未歸還，如要與三重客運重新簽訂新合約，舊合約又該怎麼辦？因此華府8月13日發律師函，由於車子停駛在向台中客運租賃的停車格，14日司機欲取車上工時，遭台中客運攔阻，導致當天無法出車，除了報警，只能在官網公告車輛維修，未料8月20日收到三重客運的存證信函遭控侵占，要求收回車子。

陳育琳說，雙層觀光巴士自8月14日至今暫停營運，華府只能將已預約的遊客退票，並給予國外遊客更換其他行程，損失慘重，影響華府旅行社的權益。

三晉公司董事長徐浩源說，公司經營台北與台中的觀光巴士整體虧損嚴重，只能將所有觀光巴士相關業務全部停止，甚至要開股東大會討論是否解散公司；若要復駛，或華府公司希望續租，權利都在車主三重客運公司。

台中客運業務部經理林慶武則表示，台中客運只提供車輛停放場地，車輛所有權與使用權都是三重客運，由於收到三重客運發文稱「觀光巴士不能由其他公司行駛」，才會阻攔華府。

