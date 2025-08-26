快訊

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口南勢國中模型。本報資料照
林口南勢國中模型。本報資料照

新北市府與中央耗資17億新建南勢國中，讓林口區國中生就近入學，今年8月已招收330位7年級生。市議員陳明義質疑，新校舍還沒有取得使用執照，返校日也延後，剩一周不到就要開學，難道要師生戴工程帽上課？新北工務局長馮兆麟指出，使照只差核對副本就核定；教育局長張明文也說，9月1日可以順利開學。

林口人口成長快速，為解決林口3所國中滿額情況，中央與市府投入17億新建南勢國中與幼兒園，並採今年三階段施工，今年8月底將先完成行政大樓、七年級教室，並招收7年級生。第二階段完成八、九年級的教室樓、專科教室及體育館，第三階段則完成操場、風雨球場、社福大樓及通學廊道等。

陳明義質疑，新校舍還沒有取得使用執照，連返校日也延後，只剩一周不到就要開學，內部還要核對副本，取得使照恐怕還要一個月，到時一兩百位學生及老師，難道要戴工程帽在工區上課嗎？新北工務局長馮兆麟說，原則上使照已於昨日核定，但跟廠商還有副本要核對，只要核對確定副本沒問題，用印完畢後就算核定。

新北教育局長張明文說，昨日已赴學校了解情況，校舍使照已於8月25日核發，學校師資已全部到齊，共招收12班、330位學生，紓解龍年學生數暴增情況，目前工程在最後收尾階段，也落實校園安全檢測與工區分隔，預計9月1日可以順利開學，同時也會向家長召開說明會，帶家長去實際看校舍了解情況，確保安全情況下準時開學。

教室 林口

延伸閱讀

校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

中原大學啟動量子應用基地 11月開班新北高中生可跨域學習

新北今辦首場國際量子科技展 3年投千萬推科普課程、培育師資

相關新聞

饒河夜市出現垃圾山...遊客驚拍照 自治會致歉說明「這原因」

台北市松山區饒河街夜市，是著名國際觀光夜市，輝達執行長黃仁勳也十分愛逛，不料，24日卻有民眾發現成堆垃圾沒丟，成了名符其...

影／庇護島被撞爛卻無報案紀錄...議員諷農曆7月鬼故事？北市府曝原因

北市文山區興隆路、木柵路口7月時新增庇護島，議員接獲陳情由於量體設計不佳，短短兩個月庇護島幾乎要被撞爛，調閱資料卻無任何...

新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」

新北市府與中央耗資17億新建南勢國中，讓林口區國中生就近入學，今年8月已招收330位7年級生。市議員陳明義質疑，新校舍還...

歡度今天國際狗狗日 新北河濱7座寵物公園供毛孩縱情奔跑

每年8月26日是「國際狗狗日」（International Dog Day），提醒人們重視狗狗在生活中的重要角色。新北市...

串聯淡水9處近400年古蹟 遊覽知名台劇、電影經典場景

為提升淡水文化觀光量能，新北市立淡水古蹟博物館推出結合影視元素的「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，串聯9處跨越近400年的淡...

李四川臉書曝北市巡檢新夥伴 網讚敲碗也要引進新北

北市副市長李四川今天在臉書貼文，介紹台北市的巡檢新夥伴「智能機器狗」，並拍影片親自帶著它到人行道巡視，展現北市府在人行環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。