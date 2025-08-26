新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」
新北市府與中央耗資17億新建南勢國中，讓林口區國中生就近入學，今年8月已招收330位7年級生。市議員陳明義質疑，新校舍還沒有取得使用執照，返校日也延後，剩一周不到就要開學，難道要師生戴工程帽上課？新北工務局長馮兆麟指出，使照只差核對副本就核定；教育局長張明文也說，9月1日可以順利開學。
林口人口成長快速，為解決林口3所國中滿額情況，中央與市府投入17億新建南勢國中與幼兒園，並採今年三階段施工，今年8月底將先完成行政大樓、七年級教室，並招收7年級生。第二階段完成八、九年級的教室樓、專科教室及體育館，第三階段則完成操場、風雨球場、社福大樓及通學廊道等。
陳明義質疑，新校舍還沒有取得使用執照，連返校日也延後，只剩一周不到就要開學，內部還要核對副本，取得使照恐怕還要一個月，到時一兩百位學生及老師，難道要戴工程帽在工區上課嗎？新北工務局長馮兆麟說，原則上使照已於昨日核定，但跟廠商還有副本要核對，只要核對確定副本沒問題，用印完畢後就算核定。
新北教育局長張明文說，昨日已赴學校了解情況，校舍使照已於8月25日核發，學校師資已全部到齊，共招收12班、330位學生，紓解龍年學生數暴增情況，目前工程在最後收尾階段，也落實校園安全檢測與工區分隔，預計9月1日可以順利開學，同時也會向家長召開說明會，帶家長去實際看校舍了解情況，確保安全情況下準時開學。
